Kütahya’da otomobil tırın dorsesine saplandı: Bir kişi yaralandı

Ahır yangını söndürüldü: Cansız bedeni bulundu

Kütahya’da 76 yaşındaki Hamza Dayan’a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Dayan hayatını kaybederken, 5 küçükbaş hayvan da telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.