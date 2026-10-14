Kütahya'da bir garip olay: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla geçişlere kapatıldı
Kütahya'da arazi sahibi ile belediye arasında 15 yıldır süren istimlak davası sonuçlandı. Mahkemenin tapu sahibi lehine karar vermesi üzerine Yunus Emre Caddesi’nin bir bölümü belediye ekiplerince tellerle örülerek araç ve yaya geçişine kapatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde arazisi bulunan bir vatandaş, istimlak anlaşmazlığı gerekçesiyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesi aleyhine hukuk mücadelesi başlattı.
Yıllar süren karşılıklı davaların ardından yargı süreci arsa sahibinin lehine tamamlandı.
MAHKEME KARARIYLA YOL TELLE ÇEVRİLEREK KAPATILDI
Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan bölümünün tel çekilerek kapatılmasına hükmetti.
Mahkeme kararı doğrultusunda adrese giden Kütahya Belediyesi ekipleri, caddenin ilgili kısmını telle çevirip yaya ve araç trafiğine kapattı.
POLİS SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRDİ
Kapatma işleminin ardından resmi mahkeme kararı görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.
Bölgede önlem alan polis ekipleri ise caddeden geçmek isteyen araç sürücülerini farklı güzergahlara yönlendirdi.