Tevbe duası nedir, nasıl yapılır? Günahların affı için istiğfar duası

Bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi, Müslümanlar için tövbe, istiğfar ve dua ile manevî olarak arınma fırsatı sunan müstesna gecelerden biridir. Bu anlamlı gecede yapılan tevbe duası; günahlardan arınmak, Allah’tan bağışlanma dilemek ve kalpten pişmanlıkla O’na yönelmek için önemli bir ibadet olarak görülür. Günahlardan bağışlanma duası olarak da bilinen bu dua sırasında kişinin samimi bir kalple istiğfar etmesi, hatalarından dolayı pişmanlık duyması ve aynı günahlara bir daha dönmemeye niyet etmesi gerekir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de sıkça istiğfar ettiği ve müminlere tövbeyi tavsiye ettiği bilinmektedir. Tevbe duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ile faziletlerine dair detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.