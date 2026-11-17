Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan 3 Kenyalı Müslüman oldu.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Morgan Kipsang, Hezron Kıpkoech ve Theophılus Kıpchumba Kıprono, Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu.
Müftülükte tören düzenlendi
İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde Müftülük binasında gerçekleştirilen törende, üç Kenyalı kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Tören sırasında "Burak" ismini Kipsang, "İbrahim" ismini Kıpkoech, "Tayyip" ismini ise Kıprono aldı.
Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitapları da Müftü İzmirli bu kişilere hediye etti.
Kenyalıların İslamiyet'i seçme sürecinde, çalıştıkları fabrikanın yöneticileri ile mesai arkadaşlarının desteğinin ve camilerde okunan ezanların etkili olduğu öğrenildi.
İzmirli, bu sürece vesile olan işletme sahibi ile yönetim kuruluna ve OSB'deki Hediye Güral Camisi İmam Hatibi Muzaffer Çam'a teşekkür etti.
Yaklaşık 20 gün önce de bir porselen fabrikasında çalışan 3 Kenya vatandaşı Müslüman olmuştu.
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