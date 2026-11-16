Kütahya'da TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsü Ahmet Ş. (32) yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağı mevkisinde meydana geldi.
TIR ile motosiklet çarpıştı
Kadir S.'nin kullandığı 43 ADG 896 plakalı TIR, caddeden çevre yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ş.'nin yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü yola savruldu ve yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Yaralı sürücü hastanede tedavi altında
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ahmet Ş., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.
Kara yolunda trafik normale döndü
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Soruşturma sürüyor.
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