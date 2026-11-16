15 ayda 81 kez elektrik kesilmişti: Kütahya'da bir mahallenin çilesi son buldu

Kütahya'daki bir mahallede "hava muhalefeti, üçüncü şahıs müdahalesi ve arıza" gerekçeleriyle 15 ayda 81 kez elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle mağdur olan bir vatandaş, konuyu KDK'ye taşıdı. KDK'nin yetkililerle görüşmesi üzerine, şebekedeki arıza risklerini azaltmaya yönelik bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, ilçe merkezinin elektrik besleme yapısının güçlendirilmesi için yatırım kararı alındı.