Kütahya'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Kenyalı 3 kişi Kütahya’da Müslüman oldu

Kütahya'da bir fabrikada çalışan Kenya uyruklu 3 kişi Müslüman oldu. Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişahadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Törende Kipchumba "Ali", Kipremei "Osman Deniz", Lagat ise "Faruk" ismini aldı.