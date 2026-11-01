Süt toplama kamyonetiyle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada can kaybı ve yaralılar var

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altıntaş-Pınarcık yolunda meydana geldi. Ü.Ç. yönetimindeki 43 RA 208 plakalı süt toplama kamyoneti, karşı yönden gelen Ali Osman Yılmaz (65) idaresindeki 43 ACB 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Ü.Ç. ve Ali Osman Yılmaz ile hafif ticari araçta bulunan E.Y. (37) ve O.Y. (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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