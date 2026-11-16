Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri geri döndü: Yıllar sonra aynı projedeler

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi'nin hafızalara kazınan oyuncuları yıllar sonra "Cerrahpaşalılar" sinema filminde bir araya geldi. Özcan Varaylı, Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı yapımın vizyon tarihi belli oldu.
Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerine hayat veren oyuncular, yıllar sonra yeniden aynı set ortamında buluştu.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Can Çelik’in, cast direktörlüğünü ise Çağdaş Başaran’ın üstlendiği "Cerrahpaşalılar" filmi, İstanbul’un köklü kabadayıları ile yükselen yeni nesil mafya düzeni arasındaki sert güç mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.
CERRAHPAŞALI HALİT YENİDEN SAHNEDE
Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı "Cerrahpaşalı Halit" karakteriyle hafızalarda yer eden Özcan Varaylı, yeni projede de başrol isimleri arasında yer alıyor.
Varaylı'ya dizinin unutulmaz usta oyuncuları eşlik ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi deneyimli isimler bulunuyor. Usta oyuncuların yıllar sonraki son halleri şimdiden sinemaseverlerin ve dizi hayranlarının dikkatini çekti.
ERDEM KAYNARCA YENİ NESİL MAFYAYI CANLANDIRACAK
Eski düzen ile yeni nesil yeraltı dünyası arasındaki çatışmayı işleyen filmde, genç kuşağın yükselişini temsil eden Savaş karakterine başarılı oyuncu Erdem Kaynarca hayat veriyor. Savaş karakterinin İstanbul’un yeraltı dünyasındaki eski düzeni değiştirme hırsı, taraflar arasında büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.
AKSİYON SAHNELERİ İÇİN ABD'DEN ÖZEL EKİP
Yüksek tempolu çatışma sekansları ve özel efekt çalışmalarıyla dikkat çeken filmin teknik kadrosunda Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen özel bir aksiyon ve efekt ekibi de görev alıyor.
VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
Uluslararası sinema standartlarında bir görsel atmosfer oluşturmayı hedefleyen "Cerrahpaşalılar" filminin vizyon tarihi de netleşti.
Box Office Türkiye'nin vizyon takviminde de yer alan bilgilere göre yapım, 1 Ocak 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.
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