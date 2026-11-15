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Sağanak ve kar bastıracak: Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı

09:52, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken bazı iller ise kar yağışının etkisi altında olacak.

Türkiye, yeni haftaya geniş çaplı bir yağış ve rüzgar dalgasının etkisi altında girmeye hazırlanıyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve kuvvetli rüzgarın yüzünü göstereceği günlerde, Doğu Karadeniz'deki 5 il için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi. 7 ilde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Peki, yeni haftada nasıl bir hava bekleniyor? İşte il il güncel değerlendirmeler ve 15-21 Kasım haftasının haritalı hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, yağışlı hava etkisini artırıyor. Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağış (metrekareye 21-50 kilogram) beklentisi sebebiyle 5 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ve beklenen riskler şu şekilde sıralandı:

Sarı kodlu iller:
 Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon.
Olası riskler
: Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar.

Ayrıca, bugün Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilirken, yurt genelinde toplam 7 ilde kar yağışı bekleniyor.

RÜZGAR VE SİS ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Ancak rüzgar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebilir:

Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

İSTANBUL İÇİN SALI GÜNÜNE DİKKAT

MGM'nin 5 günlük tahminlerine göre İstanbul, pazar ve pazartesi günlerini parçalı bulutlu geçirecek. Ancak 17 Kasım 2026 Salı günü kent genelinde etkili olacak bir sağanak yağış dalgası bekleniyor.

• İstanbul merkezinde salı günü en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor.

• Anadolu Yakası'nda da sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklar 11 ile 16 derece bandında seyredecek.

YENİ HAFTADA BİZİ NELER BEKLİYOR? (15-21 KASIM HAVA TAHMİNİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan "image_a2f65f.jpg" isimli 15 - 21 Kasım 2026 tarihli haritalı hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü yağışlı sistemlerin geçişine sahne olacak. Haritadan öne çıkan haftalık detaylar şöyle:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

• 16 Kasım Pazartesi:
Yurdun batı kesimleri parçalı ve az bulutlu bir hava yaşarken; Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek.
• 17 Kasım Salı:
 Yağışlı hava batıya doğru hareket ederek Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış olarak kendini gösterecek.
• 18 Kasım Çarşamba
: Yağışlar etki alanını iyice genişleterek Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak şekilde yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.
• 19 Kasım Perşembe:
 Yağışlı hava bu kez doğuya doğru kayacak; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışları görülecek.
• 20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi:
Haftanın son günlerine doğru yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini kaybederek yerini güneşli, az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sadece doğu sınırındaki bölgelerde hafif yağış geçişleri yaşanacak.

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Başlıklar :türkiyeistanbuldoğu karadenizartvingiresunordurizetrabzonsağanak yağışsarı kodlu uyarıkar yağışı
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Sağanak ve kar bastıracak: Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı
Bugün birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken bazı iller ise kar yağışının etkisi altında olacak.
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