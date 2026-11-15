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Kayısıya alternatif olarak üretildi: Malatya'nın 4 ilçede üretiliyor, gramı 800 TL

15:32, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:49, 15/11/2026, Pazar
AA
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısıya alternatif olarak deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, 4 ilçede 10 dekara ulaştı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısıya alternatif ürün arayışıyla 450 metrekare alanda deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, 4 ilçede 10 dekarlık alana ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Önümüzdeki süreçte safran üretiminin daha fazla yaygınlaşması için katkı sunmaya çalışacağız" dedi.

Kayısıya alternatif ürün arayışı kapsamında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 450 metrekarelik alanda deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, zamanla yayılarak 4 ilçede 10 dekarlık alana ulaştı.

Safran iklime uygun bulunuyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "don çukuru" olarak adlandırılan alanlarda safran gibi alternatif ürünlerin yetiştirilmesine yönelik girişimleri değerli bulduklarını söyledi. Safranın Malatya'nın iklim koşullarına uygun olduğunu belirten Akar, ürünün verim, getiri ve maliyet açısından üreticiye önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Kentte son yıllarda safran üretiminin yaygınlaşmaya başladığını anlatan Akar, şöyle devam etti: "Halihazırda 10 dekar ekim alanı oluştu. Önümüzdeki süreçte safran üretiminin daha fazla yaygınlaşması için katkı sunmaya çalışacağız. İlimizde yetiştirilen ve ekonomik olarak verimli olmayan ürünlere alternatif olabileceğini değerlendiriyoruz. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerimizde üreticilerimiz yetiştirmeye başladı."

Üretici 10 yıl önce ekime başladı

Yarımcahan Mahallesi'ndeki üretici Muzaffer Akçin, yaklaşık 10 yıl önce safran ekimine başladığını söyledi. Ürünün ekonomik getirisini gördükten sonra üretimi sürdürdüğünü anlatan Akçin, safranı alternatif ürün olarak değerlendirdiğini ve üreticilere de destek verdiklerini dile getirdi.

Akçin, "Safranın girdi maliyetleri düşük ancak çıktı olarak çok bereketli bir ürün. Safranın pazar problemi olduğunu artık düşünmüyorum. Pazarlama tekniklerini çok iyi değerlendirmek lazım. Safran, sadece gıda pazarına hitap eden bir ürün değil. Tıbbi yönünün zenginliğiyle tıbbi pazara da hitap ediyor." dedi.

Safrandan mürekkep üreterek sanatçılara sunduklarını kaydeden Akçin, amatör olarak başladığı üretimi zamanla profesyonel zemine taşıdı. Marka tescilini yaptırarak firmasını da kurdu.

Safranın gramı 800 lira olacak

İlk üretim dönemlerinde pazarlama sorunu yaşadığını, ancak bu sorunu aştığını söyleyen Akçin, kendilerinden safran soğanı temin eden üreticilere bir söz verdiklerini vurguladı. Ürünlerini satamamaları durumunda satın alma konusunda destek olacaklarını belirtti.

AR-GE çalışmalarıyla safran üretiminin geleceğinin parlak olduğunu düşünen Akçin, bu yıl 3 dekar alanda 400 gramın üzerinde safran elde etmeyi beklediklerini aktardı. Geçen yıl 3 dekar alana 326 kilogram safran soğanı ektiklerini, soğan miktarı arttıkça elde edilen ürün miktarının da yükseldiğini sözlerine ekledi.

Safranın gramını geçen yıl 600 liradan sattıklarını anlatan Akçin, bu yıl fiyatın 800 lira olacağını söyledi.


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Başlıklar :safran üretimimalatyabattalgaziosman akardon çukuru
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Kayısıya alternatif olarak üretildi: Malatya'nın 4 ilçede üretiliyor, gramı 800 TL
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısıya alternatif olarak deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, 4 ilçede 10 dekara ulaştı.
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