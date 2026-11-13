Yüreğimiz yandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu helikopterdeki 4 askerimiz şehit oldu. Dün akşam 18.45 sıralarında Samanköyü mevkiine helikopterin düşmesi sonucu kaza mevkiine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Helikopterin düşmesiyle bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer uzun süre incelemelerde bulundu. Helikopterin düşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. MSB açıklamasında "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ASKERİ YETKİLİLER İNCELEME YAPTI

Kaza sonrası Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki askeri yetkililerle helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde incelemede bulundu. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri helikopterin bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerin şehit olduğunu belirtti. Yavuz, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Hepimizi hüzne boğdu

Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olmasının ardından bazı siyasilerden, bakanlardan ve kamu görevlilerinden taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayınladığı mesajda “Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve siyasetçiler de başsağlığı mesajları paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında “Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum” paylaşımını yaptı.

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