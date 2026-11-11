Dört milyon metrekareye kuruluyor: Malatya’da temeli atıldı, Türkiye’nin 3'üncü büyüğü olacak

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Gaziköy Mahallesi’nde Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un katılımıyla gerçekleştirilen törende, ilçenin enerji yatırımları açısından önemli projelerinden biri olan santralin temeli atıldı. Üst tüketim kategorisinde Türkiye birincisi, tek kurulum ölçeğinde ise Türkiye ikincisi olma özelliği taşıyan yatırımın Darende’nin ekonomik gelişimine, üretim kapasitesine ve yatırım potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende’nin sahip olduğu potansiyeli yeni yatırımlarla buluşturarak geleceğin enerji merkezlerinden biri olma hedefiyle ilerlediğini belirtti.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımın ilçenin enerji üssü olma hedefinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Bozkurt, üretimden istihdama, ekonomiden kalkınmaya kadar birçok alanda yeni yatırımları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bozkurt, yatırımın Darende’ye kazandırılmasında emeği geçen Türk Telekom yönetimine ve katkı sunanlara teşekkür ederek, projenin ilçe ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

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4 MİLYON METREKARELİK ALANA TESİS EDİLECEK

Toplam 4 milyon metrekarelik alana tesis edilecek Malatya GES, Türkiye'nin en büyük üçüncü güneş enerjisi santrali olacak. Yıllık 470 gigavatsaat (GWh) enerji üretme kapasitesi bulunan santralle yıllık 294 bin ton karbon salımının önlenmesi hedefleniyor.

Malatya GES projesinin 150 megavatlık ilk bölümü Ocak 2028'de devreye alınacak, tesisin tamamı ise Eylül 2028'de tam kapasiteyle aktif hale gelecek. Ayrıca şirketin Malatya'daki dev GES tesisinin güvenliği, grup şirketi Argela'nın geliştirdiği dron otomasyon sistemiyle sağlanacak.

Sivas, Malatya ve Ağrı'daki santrallerle toplam 530 MWp kurulu güce ulaşacak şirket, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneşten karşılayarak karbon ayak izini azaltmayı, çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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