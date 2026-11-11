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Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti

13:24, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:24, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 11.787,46 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,59 puan ve yüzde 1,08 artışla 11.787,46 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 62,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,34 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, CoreWeave'in bilançosunun yapay zeka sektörüne ilişkin endişeleri hafifletmesiyle borsalarda alımlar öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artıracağına yönelik güçlenen beklentiler tahvil faizlerini yukarı taşıdı.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izledi.

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istediğini bildirdi. Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan affımı istedim." ifadesini kullandı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Başlıklar :BISTBIST100Piyasalar
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Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti
Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izledi.
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