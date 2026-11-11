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Otomotiv devinde 32 yıllık devir sona erdi: Efsane model veda etti yeni amiral gemisi belli oldu

09:34, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:37, 11/11/2026, Çarşamba
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Audi’nin lüks sedan sınıfındaki simge modeli A8’in üretimi 32 yılın ardından resmen bitti. Banttan inen son A8’in ardından markanın zirvesindeki yeri dev boyutlarıyla dikkat çeken yeni Q9 aldı. İşte detaylar...

Audi A8’in dördüncü neslinin üretimi resmen tamamlandı. Audi sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre modelin son örneği, ekim ayının ortasında Almanya’nın Neckarsulm kentindeki montaj hattından indirildi.

Şirket, Almanya’da A8 için müşteri siparişlerini 18 Şubat 2026 tarihinde durdurmuştu. Modelin üretiminden boşalan kapasitenin ise A5 Sedan ve A5 Avant modellerine ayrılması planlanıyor.

Audi'nin amiral gemisi 1994'te yola çıktı


İlk kez Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan A8, Audi V8’in yerini alarak markanın lüks sedan segmentindeki temsilcisi oldu. Alüminyum gövde yapısına sahip Audi Space Frame teknolojisiyle öne çıkan model, Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi gibi güçlü rakiplerle mücadele etti.

Dört nesil boyunca Audi’nin teknoloji, konfor ve mühendislik alanındaki iddiasını temsil eden A8’in son nesli D5, 2017 yılında tanıtıldı. Model, 2021’de kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi.

Ancak son yıllarda A8’e yönelik talepte belirgin bir gerileme yaşandı. Modelin 2025 yılındaki satışları, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Yeni A8 için gözler 2020'lerin sonuna çevrildi


A8’in üretimi sona erse de Audi, lüks sedan sınıfından tamamen çekilmeye hazırlanmadığı mesajını verdi. A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, yılın başlarında yaptığı açıklamada modelin halefi üzerinde karar verildiğini ve yeni otomobilin 2020’lerin sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini belirtmişti.


Alman basınında yer alan iddialara göre yeni A8, Porsche Panamera ile aynı altyapıyı paylaşabilir ve Leipzig’de üretilebilir. Çin pazarı içinse Huawei teknolojilerinden yararlanan farklı bir model seçeneği gündemde.

Audi'nin zirvesine 5,31 metrelik Q9 yerleşti


A8’in vedasının ardından Audi’nin en üst konumundaki modeli, temmuz ayında tanıtılan Q9 SUV oldu. Özellikle ABD pazarındaki müşteri beklentileri gözetilerek geliştirilen araç, 5,31 metrelik uzunluğu ve 3,14 metrelik aks mesafesiyle dikkat çekiyor.

Standart olarak yedi koltuklu tasarlanan Q9’da, ikinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuğun bulunduğu altı kişilik kabin seçeneği de sunuluyor.

Beş bölgeli klima sistemi, elektrikli açılıp kapanabilen kapılar ve Audi’nin şimdiye kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan, modelin öne çıkan konfor özellikleri arasında bulunuyor.

Audi’nin açıkladığı takvime göre Q9’un ilk teslimatlarının Kasım 2026’da başlaması bekleniyor.

Başlıklar :audiaudi a8audi q9lüks sedanotomotiv
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Otomotiv devinde 32 yıllık devir sona erdi: Efsane model veda etti yeni amiral gemisi belli oldu

Audi A8’in dördüncü neslinin üretimi resmen tamamlandı. Audi sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre modelin son örneği, ekim ayının ortasında Almanya’nın Neckarsulm kentindeki montaj hattından indirildi.

Şirket, Almanya’da A8 için müşteri siparişlerini 18 Şubat 2026 tarihinde durdurmuştu. Modelin üretiminden boşalan kapasitenin ise A5 Sedan ve A5 Avant modellerine ayrılması planlanıyor.

Audi'nin amiral gemisi 1994'te yola çıktı


İlk kez Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan A8, Audi V8’in yerini alarak markanın lüks sedan segmentindeki temsilcisi oldu. Alüminyum gövde yapısına sahip Audi Space Frame teknolojisiyle öne çıkan model, Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi gibi güçlü rakiplerle mücadele etti.

Dört nesil boyunca Audi’nin teknoloji, konfor ve mühendislik alanındaki iddiasını temsil eden A8’in son nesli D5, 2017 yılında tanıtıldı. Model, 2021’de kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi.

Ancak son yıllarda A8’e yönelik talepte belirgin bir gerileme yaşandı. Modelin 2025 yılındaki satışları, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Yeni A8 için gözler 2020'lerin sonuna çevrildi


A8’in üretimi sona erse de Audi, lüks sedan sınıfından tamamen çekilmeye hazırlanmadığı mesajını verdi. A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, yılın başlarında yaptığı açıklamada modelin halefi üzerinde karar verildiğini ve yeni otomobilin 2020’lerin sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini belirtmişti.


Alman basınında yer alan iddialara göre yeni A8, Porsche Panamera ile aynı altyapıyı paylaşabilir ve Leipzig’de üretilebilir. Çin pazarı içinse Huawei teknolojilerinden yararlanan farklı bir model seçeneği gündemde.

Audi'nin zirvesine 5,31 metrelik Q9 yerleşti


A8’in vedasının ardından Audi’nin en üst konumundaki modeli, temmuz ayında tanıtılan Q9 SUV oldu. Özellikle ABD pazarındaki müşteri beklentileri gözetilerek geliştirilen araç, 5,31 metrelik uzunluğu ve 3,14 metrelik aks mesafesiyle dikkat çekiyor.

Standart olarak yedi koltuklu tasarlanan Q9’da, ikinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuğun bulunduğu altı kişilik kabin seçeneği de sunuluyor.

Beş bölgeli klima sistemi, elektrikli açılıp kapanabilen kapılar ve Audi’nin şimdiye kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan, modelin öne çıkan konfor özellikleri arasında bulunuyor.

Audi’nin açıkladığı takvime göre Q9’un ilk teslimatlarının Kasım 2026’da başlaması bekleniyor.

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