Bakışlarını insan ve yiyecek arasında değiştirdiler





Sciencealert'te yer alan habere göre, araştırmacılar, kedilerin miyavlarken bakışlarını doğrudan insana yönelttiklerini ve bakışlarını yiyecek kutusu ile insan arasında gidip getirdiklerini tespit etti.





Odada insan bulunmadığında ise kedilerin daha çok sabit durarak kapıya baktığı gözlemlendi.





"Animal Behaviour" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten Naila Fukimoto ve ekibi, elde edilen bulguların miyavlamanın sadece rastgele bir tepki olmadığını, belirli bir hedef kitleye yönelik iletişim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.