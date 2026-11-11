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Kedilerin insanlara miyavlama nedeni belli oldu

07:35, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:13, 11/11/2026, Çarşamba
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Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinden bilim insanları, evcil kedilerin insanlarla iletişim kurma yöntemlerine dair dikkat çeken bir araştırma yürüttü. Araştırma sonuçları, kedilerin miyavlayarak yaşadıkları sorunların insanlar tarafından çözülmesini hedeflediğini ortaya koydu.

Hayvan davranış uzmanları, yiyecek konusunda sık miyavladığı bilinen 38 evcil kedi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Kedilere içinden yiyeceği alamayacakları delikli plastik bir kutu verildi.


Kedilerin durum karşısındaki davranışları, odada bir insanın bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı senaryoda gözlemlendi.

Odada bir insanın bulunması durumunda kedilerin toplam 86 kez miyavladığı, yalnız kaldıklarında ise bu sayının 20'de kaldığı kaydedildi. Yapılan analizler, odada bir insan varken kedilerin miyavlama olasılığının 16 kattan fazla olduğunu gösterdi.

Bakışlarını insan ve yiyecek arasında değiştirdiler


Sciencealert'te yer alan habere göre, araştırmacılar, kedilerin miyavlarken bakışlarını doğrudan insana yönelttiklerini ve bakışlarını yiyecek kutusu ile insan arasında gidip getirdiklerini tespit etti.


Odada insan bulunmadığında ise kedilerin daha çok sabit durarak kapıya baktığı gözlemlendi.


"Animal Behaviour" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten Naila Fukimoto ve ekibi, elde edilen bulguların miyavlamanın sadece rastgele bir tepki olmadığını, belirli bir hedef kitleye yönelik iletişim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Başlıklar :BrezilyaSao Paulo Üniversitesimiyavlama
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Kedilerin insanlara miyavlama nedeni belli oldu

Hayvan davranış uzmanları, yiyecek konusunda sık miyavladığı bilinen 38 evcil kedi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Kedilere içinden yiyeceği alamayacakları delikli plastik bir kutu verildi.


Kedilerin durum karşısındaki davranışları, odada bir insanın bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı senaryoda gözlemlendi.

Odada bir insanın bulunması durumunda kedilerin toplam 86 kez miyavladığı, yalnız kaldıklarında ise bu sayının 20'de kaldığı kaydedildi. Yapılan analizler, odada bir insan varken kedilerin miyavlama olasılığının 16 kattan fazla olduğunu gösterdi.

Bakışlarını insan ve yiyecek arasında değiştirdiler


Sciencealert'te yer alan habere göre, araştırmacılar, kedilerin miyavlarken bakışlarını doğrudan insana yönelttiklerini ve bakışlarını yiyecek kutusu ile insan arasında gidip getirdiklerini tespit etti.


Odada insan bulunmadığında ise kedilerin daha çok sabit durarak kapıya baktığı gözlemlendi.


"Animal Behaviour" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten Naila Fukimoto ve ekibi, elde edilen bulguların miyavlamanın sadece rastgele bir tepki olmadığını, belirli bir hedef kitleye yönelik iletişim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

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