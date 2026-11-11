KYK kuralları değişti ihlal edenler yurttan atılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

YURDA GELMEYEN ÖĞRENCİNİN YAKINLARINA HABER VERİLECEK





Yönetmelikle öğrencilerin yurda giriş durumlarına ilişkin yeni bir uygulama da hayata geçirildi. Bakanlık tarafından belirlenen saatlerde yurtta olmadığı tespit edilen ve makul süre içerisinde kendisine ulaşılamayan öğrencilerin durumu, güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla yakınlarına bildirilebilecek.





Reşit olmayan öğrenciler için velilere, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler için ise sistemde belirtilen irtibat kişilerine bilgi verilecek. Uygulama, izinli olunan günleri de kapsayacak.