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KYK kuralları değişti ihlal edenler yurttan atılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

08:54, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:59, 11/11/2026, Çarşamba
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KYK yurtlarında kalan öğrencileri ilgilendiren yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle kişilerin özel hayatına ait görüntü ve seslerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi veya paylaşılması yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı. Öğrencilerin yurda girişleri, disiplin süreçleri ve itiraz sürelerine ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında barınma ve disiplin kurallarında değişikliğe gidildi. 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, öğrencilerin özel hayatının korunmasına yönelik yeni hükümler içeriyor.



Yeni düzenlemeye göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verilerin hukuka aykırı biçimde kaydedilmesi, paylaşılması, yayılması ya da dijital platformlarda erişime açılması yurttan çıkarma cezası gerektiren davranışlar arasında yer aldı.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar da ağır disiplin yaptırımları kapsamında değerlendirilecek.

YURDA GELMEYEN ÖĞRENCİNİN YAKINLARINA HABER VERİLECEK


Yönetmelikle öğrencilerin yurda giriş durumlarına ilişkin yeni bir uygulama da hayata geçirildi. Bakanlık tarafından belirlenen saatlerde yurtta olmadığı tespit edilen ve makul süre içerisinde kendisine ulaşılamayan öğrencilerin durumu, güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla yakınlarına bildirilebilecek.


Reşit olmayan öğrenciler için velilere, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler için ise sistemde belirtilen irtibat kişilerine bilgi verilecek. Uygulama, izinli olunan günleri de kapsayacak.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ


Yeni yönetmelikle disiplin işlemlerinde elektronik bildirim uygulamasının kapsamı genişletildi. Disiplin cezalarına itiraz süresi, bildirimin yapılma şekline göre belirlendi.


Fiziki tebligat yapılan öğrenciler kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilecek. Elektronik tebligatlarda ise itiraz süresi 5 gün olacak.


Disiplin soruşturmalarında öğrencilerin savunmalarını sunmaları için de tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük süre tanınacak. Bu süre içerisinde savunma vermeyen öğrenciler, savunma haklarından vazgeçmiş sayılacak.

DİJİTAL İŞLEMLER DE DİSİPLİN KAPSAMINDA


Düzenlemeyle Bakanlığın bilişim sistemleri ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bazı eylemler de disiplin hükümlerine eklendi. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini engellemek yurttan çıkarma cezası gerektiren davranışlar arasında yer aldı.


Elektronik duyuru ve bildirimleri kasıtlı olarak silmek, değiştirmek veya erişimi engellemek de disiplin yaptırımları kapsamında değerlendirilecek.



KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLERİN YURT HAKKI KORUNACAK




Yeni düzenlemede öğrencilerin barınma haklarına ilişkin değişiklikler de yer aldı. Normal eğitim süresi içerisinde kaydını donduran öğrencilerin bu süreleri, toplam yurt barınma sürelerine eklenecek.




Yurtta kalırken öğrenim kaydını donduran öğrenciler, eğitimlerine geri döndüklerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilebilecek.




Yönetmelik değişikliğiyle birlikte KYK yurtlarında barınma, güvenlik, mahremiyet ve disiplin uygulamalarına ilişkin kurallar yeniden şekillendi.

Başlıklar :kykkyk yurtlarıkredi ve yurtlar kurumuyurt kuralları
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KYK kuralları değişti ihlal edenler yurttan atılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında barınma ve disiplin kurallarında değişikliğe gidildi. 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, öğrencilerin özel hayatının korunmasına yönelik yeni hükümler içeriyor.



Yeni düzenlemeye göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verilerin hukuka aykırı biçimde kaydedilmesi, paylaşılması, yayılması ya da dijital platformlarda erişime açılması yurttan çıkarma cezası gerektiren davranışlar arasında yer aldı.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar da ağır disiplin yaptırımları kapsamında değerlendirilecek.

YURDA GELMEYEN ÖĞRENCİNİN YAKINLARINA HABER VERİLECEK


Yönetmelikle öğrencilerin yurda giriş durumlarına ilişkin yeni bir uygulama da hayata geçirildi. Bakanlık tarafından belirlenen saatlerde yurtta olmadığı tespit edilen ve makul süre içerisinde kendisine ulaşılamayan öğrencilerin durumu, güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla yakınlarına bildirilebilecek.


Reşit olmayan öğrenciler için velilere, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler için ise sistemde belirtilen irtibat kişilerine bilgi verilecek. Uygulama, izinli olunan günleri de kapsayacak.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ


Yeni yönetmelikle disiplin işlemlerinde elektronik bildirim uygulamasının kapsamı genişletildi. Disiplin cezalarına itiraz süresi, bildirimin yapılma şekline göre belirlendi.


Fiziki tebligat yapılan öğrenciler kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilecek. Elektronik tebligatlarda ise itiraz süresi 5 gün olacak.


Disiplin soruşturmalarında öğrencilerin savunmalarını sunmaları için de tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük süre tanınacak. Bu süre içerisinde savunma vermeyen öğrenciler, savunma haklarından vazgeçmiş sayılacak.

DİJİTAL İŞLEMLER DE DİSİPLİN KAPSAMINDA


Düzenlemeyle Bakanlığın bilişim sistemleri ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bazı eylemler de disiplin hükümlerine eklendi. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini engellemek yurttan çıkarma cezası gerektiren davranışlar arasında yer aldı.


Elektronik duyuru ve bildirimleri kasıtlı olarak silmek, değiştirmek veya erişimi engellemek de disiplin yaptırımları kapsamında değerlendirilecek.



KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLERİN YURT HAKKI KORUNACAK




Yeni düzenlemede öğrencilerin barınma haklarına ilişkin değişiklikler de yer aldı. Normal eğitim süresi içerisinde kaydını donduran öğrencilerin bu süreleri, toplam yurt barınma sürelerine eklenecek.




Yurtta kalırken öğrenim kaydını donduran öğrenciler, eğitimlerine geri döndüklerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilebilecek.




Yönetmelik değişikliğiyle birlikte KYK yurtlarında barınma, güvenlik, mahremiyet ve disiplin uygulamalarına ilişkin kurallar yeniden şekillendi.

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