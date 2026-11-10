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Brent petrol 10 haftanın dibini gördü: Gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

11:27, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Brent petrol hızla ivme kaybederek 90 dolar sınırına kadar geriledi. ABD ve Orta Doğu hattından gelen diplomatik sinyallerin tetiklediği bu sert düşüş, yurt içindeki milyonlarca araç sahibinin gözünü doğrudan istasyonlardaki akaryakıt tabelalarına çevirmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yansıyan indirimlerin ardından petrolde oluşan bu yeni dip seviye pompada beklentileri yeniden zirveye taşırken, sektör kaynakları merakla beklenen fiyat gelişmesindeki son durumu paylaştı.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına yönelik beklentileri artırdı. Geçtiğimiz haftayı ciddi bir değer kaybıyla kapatan Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar sınırına kadar gerilemesi, araç sahiplerinin gözünü olası yeni indirimlere çevirmesine neden oldu.

Petrolde 10 haftanın en düşük seviyesi 

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve piyasalarda oluşan arz fazlası endişeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Pazartesi günü 90,56 dolara kadar gerileyen Brent petrol, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini test etti. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de devam eden gerilimler fiyatlarda daha sert bir çakılmanın önüne geçse de, diplomatik havanın etkisiyle petrol son 10 haftanın dip seviyelerindeki seyrini koruyor.


Araç sahiplerinin gözü pompada 

Küresel piyasalardaki bu gerileme, yurt içindeki araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 6 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 6 lira 8 kuruş, 7 Kasım gece yarısında ise motorine 5 lira 47 kuruş indirim yansıtılmıştı.


Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına inmesinin ardından fiyatlarda yeni bir geri çekilme beklentisi oluşsa da, sektör kaynaklarından alınan güncel bilgilere göre şu an için ufukta yeni bir fiyat güncellemesi bulunmuyor.

Üç büyükşehirde güncel fiyatlar 

Sektördeki mevcut durum doğrultusunda 10 Kasım 2026 itibarıyla üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları istikrarını koruyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL, motorin 95,20 TL ve LPG 50,70 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar benzin için 74,40 TL, motorin için 95,00 TL ve LPG için 50,10 TL olarak pompaya yansıyor.


﻿Başkent Ankara'da akaryakıt istasyonlarında benzin 75,60 TL'den satılırken, motorin 96,30 TL ve LPG 50,79 TL'den işlem görüyor. İzmir'de ise güncel tabelalarda benzin 75,80 TL, motorin 96,60 TL, LPG ise 50,70 TL seviyeleriyle dikkat çekiyor.

Başlıklar :brent petrolpetrol fiyatlarıakaryakıt fiyatlarıbenzin fiyatlarımotorin fiyatlarıabd
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Brent petrol 10 haftanın dibini gördü: Gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına yönelik beklentileri artırdı. Geçtiğimiz haftayı ciddi bir değer kaybıyla kapatan Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar sınırına kadar gerilemesi, araç sahiplerinin gözünü olası yeni indirimlere çevirmesine neden oldu.

Petrolde 10 haftanın en düşük seviyesi 

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve piyasalarda oluşan arz fazlası endişeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Pazartesi günü 90,56 dolara kadar gerileyen Brent petrol, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini test etti. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de devam eden gerilimler fiyatlarda daha sert bir çakılmanın önüne geçse de, diplomatik havanın etkisiyle petrol son 10 haftanın dip seviyelerindeki seyrini koruyor.


Araç sahiplerinin gözü pompada 

Küresel piyasalardaki bu gerileme, yurt içindeki araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 6 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 6 lira 8 kuruş, 7 Kasım gece yarısında ise motorine 5 lira 47 kuruş indirim yansıtılmıştı.


Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına inmesinin ardından fiyatlarda yeni bir geri çekilme beklentisi oluşsa da, sektör kaynaklarından alınan güncel bilgilere göre şu an için ufukta yeni bir fiyat güncellemesi bulunmuyor.

Üç büyükşehirde güncel fiyatlar 

Sektördeki mevcut durum doğrultusunda 10 Kasım 2026 itibarıyla üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları istikrarını koruyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL, motorin 95,20 TL ve LPG 50,70 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar benzin için 74,40 TL, motorin için 95,00 TL ve LPG için 50,10 TL olarak pompaya yansıyor.


﻿Başkent Ankara'da akaryakıt istasyonlarında benzin 75,60 TL'den satılırken, motorin 96,30 TL ve LPG 50,79 TL'den işlem görüyor. İzmir'de ise güncel tabelalarda benzin 75,80 TL, motorin 96,60 TL, LPG ise 50,70 TL seviyeleriyle dikkat çekiyor.

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