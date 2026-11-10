Petrolde 10 haftanın en düşük seviyesi

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve piyasalarda oluşan arz fazlası endişeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Pazartesi günü 90,56 dolara kadar gerileyen Brent petrol, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini test etti. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de devam eden gerilimler fiyatlarda daha sert bir çakılmanın önüne geçse de, diplomatik havanın etkisiyle petrol son 10 haftanın dip seviyelerindeki seyrini koruyor.



