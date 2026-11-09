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Casusluk iddiaları sonrası Nvidia hisseleri çöküşte

20:27, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Jensen Huang, soruşturmayla tam işbirliği yapacağını açıkladı.

ABD'li çip devi Nvidia, CEO Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatma kararı aldı. Çinli iş kadını Alice Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddialarıyla gündeme gelen süreç, şirket hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 7'den fazla gerileyen Nvidia hisseleri, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla 175,9 dolara kadar indi. Soruşturmanın, Huang'ın şirketin geleceğindeki rolüne ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdiği belirtildi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatma kararının ardından şirketin hisseleri düşüş kaydetti.

İddialar sonrası hisseler düşüşe geçti

ABD ile Çin arasında küresel yapay zeka liderliği yarışı sürerken, Nvidia CEO'su Huang'ın Çinli iş kadını Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ve söz konusu iş kadının Pekin yönetimine bilgi aktardığına ilişkin iddialar, teknoloji ve istihbarat dünyasının odak noktası haline geldi.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri de değer kaybetti. Yoğun satış baskısıyla karşılaşan şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7'den fazla düşüşle başladı.

Nvidia hisseleri, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 175,9 dolara geriledi.

Soruşturma, Huang'ın şirketin CEO'su olarak geleceğine ilişkin soru işaretlerine yol açarken, analistler, Huang hakkındaki tartışmalara ve soruşturmanın olası sonuçlarına ilişkin daha fazla netlik beklendiğini belirtti.

Çinli iş kadınına yönelik casus iddiaları

Nvidia Yönetim Kurulundan dün yapılan açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş kadınıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş kadını Alice Huang'ın Pekin yönetimine istihbarat amacıyla bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirtmiş, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve soruşturmayla tam işbirliği yapacağını bildirmişti.

Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.


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Başlıklar :NvidiaJensen HuangAlice Huanghisse
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Casusluk iddiaları sonrası Nvidia hisseleri çöküşte
Jensen Huang, soruşturmayla tam işbirliği yapacağını açıkladı.
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