Teknoloji devleri zenginlikte yarışıyor: İlk 10'un serveti 2,5 trilyon doları aştı

Listenin üçüncü sırasında 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip etti. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı.