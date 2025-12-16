Kar yağışı etkili oldu! Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması

Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışının etkisiyle Yozgat'ta okullar tatil edilecek mi? sorusu gündeme geldi. Yozgat kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar.

Vatandaşlardan Nazır Akgün, AA muhabirine, "Kar geldi. Kar berekettir, su hayattır. İnşallah barajlarımız ve göllerimiz dolar. Bu kar memleketimiz için bol olur." dedi. Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.



Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Yozgat Valiliği tarafından güncel bir kar tatili haberi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.