Kar yağışı etkili oldu! Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması

Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışının etkisiyle Yozgat'ta okullar tatil edilecek mi? sorusu gündeme geldi. Yozgat kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar.
Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.
Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı daha sonra durdu.
Vatandaşlardan Nazır Akgün, AA muhabirine, "Kar geldi. Kar berekettir, su hayattır. İnşallah barajlarımız ve göllerimiz dolar. Bu kar memleketimiz için bol olur." dedi.
Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?
Yozgat Valiliği tarafından güncel bir kar tatili haberi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
Hangi illerde kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:
Bolu
Kastamonu
Çankırı
Niğde
Nevşehir
Kayseri
Yozgat
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Iğdır
Ağrı
Muş
Bitlis
Hakkari
Van