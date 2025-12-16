Yeni Şafak
Kar yağışı etkili oldu! Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması

11:3516/12/2025, Salı
Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışının etkisiyle Yozgat'ta okullar tatil edilecek mi? sorusu gündeme geldi. Yozgat kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar.

Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı daha sonra durdu.


Vatandaşlardan Nazır Akgün, AA muhabirine, "Kar geldi. Kar berekettir, su hayattır. İnşallah barajlarımız ve göllerimiz dolar. Bu kar memleketimiz için bol olur." dedi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.


Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

Yozgat Valiliği tarafından güncel bir kar tatili haberi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Hangi illerde kar yağacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:


Bolu

Kastamonu

Çankırı

Niğde

Nevşehir

Kayseri

Yozgat

Tokat

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Artvin

Iğdır

Ağrı

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

#yozgat
#kar tatili
#yozgat hava durumu
