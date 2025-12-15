Emekli ve memur maaş zam hesabı değişti! MB anketi sonrası zam tablosu: İşte SSK, Bağkur, memur emeklisi için yeni tutarlar

Enflasyon beklentileri aşağı yönlü revize edildi

Zam hesaplarını etkileyen bir diğer başlıkta ise beklentiler değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aralık ayı enflasyon tahmini aşağı çekildi. Bir önceki ankette yüzde 1,16 olarak öngörülen aralık enflasyonu, son ankette yüzde 1,08’e geriledi. Bu revizyonla birlikte yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye düşürüldü. Ankete, reel sektör ve finans dünyasından toplam 65 katılımcı katkı sundu. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı aralık verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte milyonların maaş artışı kesinleşmiş olacak.