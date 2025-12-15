Emekli ve memur maaş zam hesabı değişti! MB anketi sonrası zam tablosu: İşte SSK, Bağkur, memur emeklisi için yeni tutarlar

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2026 maaş zamları için kritik süreç başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin ocak ayının ilk günlerinde açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda uygulanacak zam oranları netleşecek. Merkez Bankası’nın yayımladığı son beklenti anketi ise enflasyon tahminlerinde yaşanan değişimle birlikte zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı.
2026 yılı memur ve emekli maaş zamları için geri sayım hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonunun ardından zam oranları kesinleşirken, Merkez Bankası’nın son anketinde yer alan enflasyon beklentileri, maaş artışlarına dair yeni ipuçları sundu.
Memur ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyonunu ocak ayı başında açıklamasıyla birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık artış oranı kesinlik kazanacak.
Beş aylık zam tablosu netleşti
Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında kritik eşiğin büyük bölümü tamamlandı. Temmuz-Kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20’lik artış şimdiden oluştu. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 17,56 seviyesine ulaştı. Zam oranının nihai hali, aralık ayı enflasyonuyla birlikte belirlenecek.
Enflasyon beklentileri aşağı yönlü revize edildi
Zam hesaplarını etkileyen bir diğer başlıkta ise beklentiler değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aralık ayı enflasyon tahmini aşağı çekildi. Bir önceki ankette yüzde 1,16 olarak öngörülen aralık enflasyonu, son ankette yüzde 1,08’e geriledi. Bu revizyonla birlikte yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye düşürüldü. Ankete, reel sektör ve finans dünyasından toplam 65 katılımcı katkı sundu. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı aralık verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte milyonların maaş artışı kesinleşmiş olacak.
YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ŞEKİLLENECEK?
Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak zammına çevrildi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, maaş artışlarına ilişkin iki güçlü senaryoyu öne çıkarıyor.
İKİ ENFLASYON SENARYOSU, İKİ ZAM HESABI
Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesini bekliyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde, ikinci 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 12 seviyesinde oluşacak. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da maaşlarını yüzde 12 zamlı alacak. Enflasyonun yüzde 33’e çıkması durumunda ise 6 aylık enflasyon yüzde 14’lere yükselecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14’e ulaşacak. Bu çerçevede işçi ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda yüzde 12 ila yüzde 14 arasında maaş artışı görecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM DAHA YÜKSEK
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkıyla belirlenecek.
İkinci yarı enflasyonunun yüzde 12 civarında kalması halinde toplam zam oranı yüzde 18’ler seviyesinde olacak. Enflasyonun yüzde 14 bandına çıkması durumunda ise bu oran yüzde 20’ye yaklaşacak.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026’nın ilk ayında ayrıca 1.000 TL ilave ödeme yapılacak.
Ocak 2026’da dikkat çeken bir tablo ortaya çıkacak. Memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yaklaşık 6 puan üzerine çıkacak. Son iki yılda tablo tersine işlemişti. 2024 Temmuz, 2025 Ocak ve 2025 Temmuz zamlarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha avantajlı artışlar almıştı. 2026 Ocak itibarıyla bu denge memur emeklileri lehine dönecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 19 BİN TL’Yİ AŞABİLİR
Ocak zammıyla birlikte en düşük emekli aylığında da yeni artış bekleniyor.
2025 Ocak’ta 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla 16 bin 881 TL’ye yükselmişti. Mevcut enflasyon senaryolarına göre, 2026 başında en düşük emekli aylığının 19 bin liranın biraz üzerine çıkması öngörülüyor. Zam oranı ve olası taban aylık düzenlemesiyle birlikte nihai rakam Ocak ayında netleşecek.