Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatili ve ara tatil tarihleri yeniden gündemde. Yarıyıl tatilinin ocak ayında başlayacağı açıklanırken, ara tatillerin devam edip etmeyeceği sorusu Bakan Yusuf Tekin’in son açıklamalarıyla tartışma konusu oldu. MEB, uygulamanın geleceğine ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini duyurdu.
Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım hızlanırken, öğrenciler ve veliler “15 tatil ne zaman başlıyor” ve “ara tatil kalkacak mı” sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin temel tarihleri ortaya koydu. Sömestr tatili, ara tatiller ve okulların kapanış tarihi bu takvim doğrultusunda belirlendi.
MEB takviminde öne çıkan tarihler
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili kasım ayında, ikinci dönem ara tatili ise mart ayında uygulanacak. Okullar, eğitim öğretim yılını 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlayacak.
Ara tatiller tartışma konusu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programlarında ara tatil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, tatil dönüşlerinde öğrencilerin okula uyum sürecinin uzadığına dikkat çekerek, bu durumun eğitim verimliliği açısından eleştirildiğini vurguladı. Ara tatillerin kaldırılmasının seçenekler arasında yer aldığını belirten Tekin, henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.
Veliler ve öğretmenlerden gelen geri bildirimler
Bakan Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda özellikle çalışan ailelerin ara tatiller nedeniyle zorlandığını, öğretmenlerin ise tatil sonrası adaptasyon sürecine ilişkin sıkıntıları dile getirdiğini aktardı. Bu nedenle uygulamanın iki yıldır analiz edildiğini belirten Tekin, değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti.
İkinci ara tatil ve bayram takvimi
MEB takvimine göre ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın da bu döneme denk gelmesiyle birlikte, hafta sonlarıyla birleşen tatil süresi uzayacak. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk gelirken, resmi tatil 22 Mart Pazar günü sona erecek.