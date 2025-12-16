Veliler ve öğretmenlerden gelen geri bildirimler

Bakan Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda özellikle çalışan ailelerin ara tatiller nedeniyle zorlandığını, öğretmenlerin ise tatil sonrası adaptasyon sürecine ilişkin sıkıntıları dile getirdiğini aktardı. Bu nedenle uygulamanın iki yıldır analiz edildiğini belirten Tekin, değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti.