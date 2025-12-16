Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için güncel kar tahminleri

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre iç ve doğu bölgelerde kar yağışı birçok ilde etkili olurken, İstanbul ve Ankara için beklenti farklı tarihlere işaret ediyor. Uzman değerlendirmeleri, büyükşehirlerde karın yıl sonrasına kalabileceğini gösteriyor. İşte kar yağışının beklendiği iller ve güncel hava durumu değerlendirmeleri.

1 /8 Kış koşullarının sertleşmesiyle birlikte Türkiye’de hava durumu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. “Kar ne zaman yağacak” sorusu özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son değerlendirmeler, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının başladığını, batıdaki büyük şehirler için ise bekleyişin sürdüğünü ortaya koyuyor.

2 /8 İstanbul’da kar beklentisi yıl sonrasına kaldı Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da kar yağışı için kısa vadede güçlü bir sinyal bulunmuyor. Meteoroloji değerlendirmeleri ve uzman analizlerine göre megakentte aralık ayı içinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’da kar ihtimalinin, yeni yılın ardından ocak ayı itibarıyla gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu tablo, Marmara Bölgesi’nin deniz etkisine açık iklim yapısıyla da örtüşüyor.

3 /8 Ankara’da hafif kar geçişleri öne çıkıyor Başkent Ankara’da ise hava koşulları İstanbul’a kıyasla daha farklı bir seyir izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgesel tahminlerinde, aralık ayının ortalarına doğru hafif ve aralıklı kar yağışlarının görülebileceği belirtiliyor. Ancak bu yağışların şehir genelinde uzun süreli ve kalın bir kar örtüsü oluşturması beklenmiyor.

4 /8 İç ve doğu bölgelerde kar alarmı verilen iller Meteoroloji’nin son uyarılarına göre Türkiye’nin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini artırmış durumda. İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çok sayıda il için kar yağışı beklentisi bulunuyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olacağı, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

5 /8 16 Aralık Salı günü itibarıyla Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların yer yer yoğunlaşabileceği ifade ediliyor.

6 /8 Genel hava durumu ve sıcaklık tahminleri Meteorolojik verilere göre iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışlı sistemin etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor.

