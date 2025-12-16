İçişleri Bakanı Yerlikaya, Meclis'te yaptığı açıklamada polislerin çalışma saatlerinde köklü bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte, Emniyet teşkilatında 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini belirtti. Peki polis çalışma saatleri ne zaman değişecek? İşte haberin detayları.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, Emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği yeni çalışma sistemini duyurdu. Bakan Yerlikaya, kolluk kuvvetlerinin iş yükünü hafifletecek ve yaşam kalitesini artıracak olan 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Peki EGM polis mesai saatleri ne zaman değişecek?
Polislerin çalışma saatleri nasıl olacak, yeni sistem ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni çalışma sistemine geçişin tarihini de vererek şunları kaydetti: "Mezun olan yeni personelimizin meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılın (2026) 10. ayında veya 11. ayında bunu tamamlayacağız." Yeni sistem, polis memurlarının 12 saat görev yapıp ardından 36 saat dinlenmelerini esas alacak.
Polisin atama ve yer değiştirme süreci nasıl olacak?
Bakan Ali Yerlikaya, çalışma saatlerinin yanı sıra Emniyet teşkilatındaki diğer önemli reform çalışmalarına da değindi. 2025 yılının Mart ayında göreve başlayan görev puanı sistemi ile atama ve yer değiştirme süreçlerinin daha şeffaf ve hakkaniyetli hale getirildiğini belirtti.
Yapılan diğer düzenlemeler ise şunlar: Mazeret Atamaları: Önceden yılda iki kez yapılan eş durumu ve mazeret atamaları artık her ay yapılmaya başlandı.
Zorunlu Şark Görevi: 2026 yılı genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Yeni Teşkilat Kanunu: Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ile ilgili hazırlıkların yapılacağı ve bu özlemle beklenen düzenlemenin TBMM’ye sunulacağı ifade edildi.
Ücret Dengesi: İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelin ücretlerinde dengeleme yapılmasına yönelik bir çalışmanın da sürdüğü belirtildi.