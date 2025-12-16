Yapılan diğer düzenlemeler ise şunlar: Mazeret Atamaları: Önceden yılda iki kez yapılan eş durumu ve mazeret atamaları artık her ay yapılmaya başlandı.

Zorunlu Şark Görevi: 2026 yılı genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Yeni Teşkilat Kanunu: Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ile ilgili hazırlıkların yapılacağı ve bu özlemle beklenen düzenlemenin TBMM’ye sunulacağı ifade edildi.

Ücret Dengesi: İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelin ücretlerinde dengeleme yapılmasına yönelik bir çalışmanın da sürdüğü belirtildi.