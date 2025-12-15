AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? kariyerkapisi.gov.tr başvuru ekranı...

Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."