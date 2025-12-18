500 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI: TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler, hangi ilde, kaç konut yapılacak? 1+1, 2+1 daireler...

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim 2025’te tanıtılan proje, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlerde yoğun ilgiyle karşılandı. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç çocuklu aileler için özel kontenjanların ayrıldığı projede taksitlerin 6.750 TL’den başlayacağı açıklandı. Peki, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesine 18 yaşını doldurmuş olan kişiler başvurabilecek. En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuru gerçekleştirebilecek.
Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak)
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI!
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889.
İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865
Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."