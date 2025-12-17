Yeni Şafak
Okullar tatil mi? Şırnak’ta kar etkili oldu: Meteoroloji hava durumu tahmini raporunu açıkladı

13:4617/12/2025, Çarşamba
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Şırnak merkez ve ilçelerde okullar tatil mi, kar yağışı devam edecek mi, valilikten tatil açıklaması geldi mi?

Kar yağışı ve soğuk hava, bazı bölgelerde ulaşımı etkilerken yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu iler arasında Şırnak’ta yer aldı. Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Tuzluca ve Kerkül köyleri ile Kureyş bölgesi ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle kar kütlelerini temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ta okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Şırnak’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 18 Aralık Perşembe günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Şırnak’ta okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.


