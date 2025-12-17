Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.



