DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

17 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların deprem sorgulamalarını yine gündemin ilk sırasına taşıdı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın yayımladığı anlık veriler, “Deprem mi oldu?”, “Nerede, kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir’den Hatay’a, İstanbul’dan Ege Denizi açıklarına kadar pek çok noktada hissedilen hareketlilik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte 17 Aralık 2025 tarihli son depremler listesi…

2 /3 SON DAKİKA SON DEPREMLER Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.