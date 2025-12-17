Osmanlı'da astronomi ve zaman bilimi çalışmalarının başlangıç noktası: Ali Kuşçu kimdir, eserleri nelerdir?

Alimlerden aldığı derslerden sonra Kirman'a giden Kuşçu, buradaki ulemadan önemli dersler aldı ve eğitimine devam etti.





Kirman'da kaldığı dönemde, birçok kitabın yanı sıra Nasirüddin-i Tusi'nin "Tecridü'l-itiḳad" adlı eserini Şerḥu't-Tecrid adıyla şerh ederek, Ebu Said Han'a takdim eden Kuşçu, ayrıca ayın hareketlerini inceleyen çalışması "Hallü Eşkali'l-Kamer" adlı bir risale yazdı. Kuşçu, daha sonra Semerkant'a döndü ve bu risalesini hocası Uluğ Bey'e sundu. Bu çalışma, Kuşçu'nun matematiksel ve astronomik yetkinliğini ortaya koydu, hocasının büyük takdirini kazandı.

Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin başında olan Bursalı Kadızade-i Rumi'nin vefatının ardından gözlemevinin başına geçti. Burada, Uluğ Bey'in ünlü astronomi tablosu "Zic-i Uluğ Bey"in tamamlanmasına önemli katkı sağladı.

Uluğ Bey tarafından ilmini ilerletmesi için Çin'e gönderilen Kuşçu, dönüşünde dünyanın yüz ölçümü ve meridyenler üzerine hesaplamalar yaptı.

Uluğ Bey'in ölümünün ardından Semerkant'ı terk eden Kuşçu, hac ibadeti nedeniyle Mekke'ye giderken Tebriz'e uğradı. Kuşçu, Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından büyük hürmet ve itibar gördü. Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet ile olan siyasi ilişkilerini düzenlemesi için Ali Kuşçu'ya elçilik görevi teklif etti.











