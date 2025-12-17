EYT'yi teğet geçene emeklilikte fırsat geldi! SGK 1999 2000 2008 arası sonrası prim eksiği olana A'dan Z'ye yenilendi

DOĞUM BORÇLANMASI KADINLARA EMEKLİLİKTE AVANTAJ SAĞLIYOR

Kadın sigortalılar, doğum yaptıktan sonra prim ödenmeyen sürelerini borçlanarak emekliliğe giden yolda önemli bir adım atabiliyor. Kanuna göre, üç çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu da toplamda 6 yıl yani 2.160 güne kadar prim kazanma hakkı tanıyor. Borçlanma hakkından faydalanabilmek için çocuğun sigortalılıktan sonra doğmuş olması gerekiyor. Ancak staj sonrası doğum yapan kadınlar da bu haktan yararlanabiliyor. Hatta staj süresi sigorta başlangıcı olarak kabul edilerek emeklilik tarihi öne çekilebiliyor.