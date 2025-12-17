Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.