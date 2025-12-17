Yeni Şafak
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

16:3617/12/2025, Çarşamba
İstanbul Şişli'de bir araç yayaların arasına daldı. Kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı kaydedildi.
İstanbul Şişli'de bir araç yayaların arasına daldı. Kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Şişli’de bir araç, kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidindekilere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ


Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.





