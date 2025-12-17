SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ 17 ARALIK: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatar?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği banka promosyonu görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Türkiye genelindeki yüz binlerce personelin takip ettiği süreçte, 2025 için 90 bin TL’ye kadar promosyon ve 200–550 bin TL arası faizsiz kredi seçenekleri değerlendiriliyor. Gözler artık Bakanlığın yapacağı açıklamaya çevrildi.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde.
Bu teklifin sağlık çalışanları tarafından yeterli memnuniyet yaratmadığı, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda rakamın revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan şu an için promosyon anlaşmasına dair henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir..