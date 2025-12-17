Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? Doktor, hemşire, ebe alımı kadro sayısı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? Doktor, hemşire, ebe alımı kadro sayısı

11:5117/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı atama planlamasında önemli yer tutan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılacak atamalara ilişkin başvuru süreci, kadro dağılımları ve şartlar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Branş dağılımı belli oldu mu? İşte son bilgiler.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı, 2026 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.


 

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:


Branş Adı- Alınacak Personel Sayısı


Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25






















#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı personel alımı
#doktor alımı
#hemşire alımı
#ebe alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?