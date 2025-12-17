2026 yılı atama planlamasında önemli yer tutan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılacak atamalara ilişkin başvuru süreci, kadro dağılımları ve şartlar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Branş dağılımı belli oldu mu? İşte son bilgiler.

1 /5 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı, 2026 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla sözleşmeli personel istihdam edilecek.

2 /5 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

3 /5 Başvuru Şartları Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

4 /5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

