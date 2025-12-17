Pasaport ücretleri 2026'da ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılına kadar geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Bu oran, pasaport harçlarında da ciddi bir artışı gündeme taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise vergi ve harç artışlarında enflasyon oranının esas alınabileceğini belirterek farklı bir yolun da masada olduğunu vurguladı. Peki yeni yılda 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar.

1 /5 Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pasaport ücretleri, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Ekim ayı verileri esas alınarak belirlenen yüzde 25,49’luk oran, Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçlarına doğrudan yansıyacak. Bu durum, yurt dışına çıkış planı yapanlar için yeni maliyet anlamına geliyor.

2 /5 Yeniden değerleme oranı nasıl belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın ekim ayına kıyasla Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksindeki ortalama artış esas alınarak hesaplanıyor. Bu çerçevede 2025 yılı için uygulanacak oran yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

3 /5 2026’da pasaport harçları hangi seviyeye çıkacak Söz konusu oran tam olarak uygulanırsa, 2026 yılında pasaport harçları süreye göre önemli ölçüde artacak. Buna göre 6 aya kadar pasaport harcı 2.956 TL’ye, 1 yıllık pasaport 4.296 TL’ye yükselecek. 2 yıllık pasaport için 7.065 TL, 3 yıllık pasaport için 10 bin 65 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport için ise 14 bin 146 TL ödenmesi gerekecek.

4 /5 Vergi ve harçlarda alternatif artış ihtimali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının yalnızca vergi artışlarında değil, gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarlarının güncellenmesinde de kullanıldığını hatırlattı. Şimşek, vergi ve harçların yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri dikkate alınarak daha düşük oranda artırılmasının da değerlendirildiğini ifade etti. Bu yaklaşım, pasaport ücretlerinde nihai rakamların bütçe imkanları doğrultusunda farklılaşabileceğine işaret ediyor.