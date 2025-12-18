Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları

İster doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, ister işe girdikten sonra engelli olsun; %40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranına sahip tüm engelli çalışanlar erken emeklilik hakkına sahiptir.

Malulen emeklilik, iş göremez hale gelen sigortalılara sağlanan bir sosyal güvenlik hakkıdır. SGK malulen emeklilik hastalıkları kapsamında değerlendirilen sağlık sorunları, kişinin çalışma hayatına devam edebilme yeteneğini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Malulen emeklilik şartları ise sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve sağlık durumuna göre belirlenmektedir.