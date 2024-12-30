İslam dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı 1 Ocak Çarşamba günü başlamış olacak. Recep ayının ilk günü hangi ibadetlerin yapılmasının sevap olduğu merak ediliyor. Recep ayının ilk günü neler yapılır, oruç tutulur mu? Recep ayı 1. günü yapılabilecek ibadetler, dualar ve zikirler...
Üç ayların ilki olan Recep ayına çok kısa bir süre kaldı. Üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılabilir? Üç aylar nasıl karşılanır? İştte ayrıntılar...
Recep ayının ilk günü neler yapılır?
Recep ayında oruç tutmanın tavsiye edilen bir ibadet olduğu bilinmektedir. Recep ayının ilk üç gününde tutulan oruç, toplamda 3 senelik oruca eşdeğerdir. Hadis-i Şeriflerde de bu şekilde geçtiği bilinmektedir. Recep ayının ilk 3 gününde tutulan orucun, üç senelik günahların kefareti olduğu da söylenmektedir. Ayrıca Recep ayının ilk gecesinde kılanacak namazlar ve okunacak dualar da vardır.
RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayının ilk günü 1 Ocak 2025 tarihi olacak. Bu nedenle Recep ayının ilk gününü oruç tutmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2024 gecesini 1 Ocak 2025'e bağlayan gece sahura kalkıp oruç tutmak için niyet etmesi gerekiyor.
RECEP AYI ORUCU HANGİ GÜNLER, KAÇ GÜN TUTULUR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.
İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.
Recep ayının ilk cuma gecesi önemi nedir?
Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi‘rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.