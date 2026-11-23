İstanbul'da vatandaşlar kentsel dönüşümle evlerini yenilemeye çalışırken Avcılar Belediyesi, ruhsat ve iskân işlemlerinde kanuni harçların üzerine ek ücretler koyarak vatandaşı adeta “haraca” bağlamış. Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporu, belediyenin inşaat ruhsatından iskân belgesine, iş yeri açma izninden toprak dökümüne kadar birçok işlemde mevzuata aykırı tahsilat yaptığını ortaya koydu. Belediye, kanunen harç alınan hizmetler için ikinci kez para isterken, hiç sunmadığı hizmetlerin karşılığında bile vatandaşlardan ücret topladı. Üstelik söz konusu ek ücretleri ödemeyenlerin ruhsat ve iskân işlemleri tamamlanmadı. Belediye söz konusu uygulamayı “Kamu yararına topluyoruz” ifadeleriyle savundu.

AYNI HİZMETE İKİ AYRI FATURA

Sayıştay denetçileri, Avcılar Belediyesi'nin inşaat ruhsatı almak isteyen vatandaşlardan kanunen ödenmesi gereken bina inşaat harcının yanında ayrıca “teknik eleman ücreti” tahsil ettiğini belirledi. Oysa belediyede görevli mühendis ve teknik personelin projeleri inceleyip onaylaması, zaten inşaat harcı kapsamında sunulması gereken hizmetler arasında yer alıyor. Belediye, aynı tarifeyi inşaatını tamamlayıp evine taşınmak isteyen vatandaşlara da uyguladı. Yapı kullanma izni harcının yanında hem “teknik eleman ücreti” hem de “yapı kullanma izin belgesi ücreti” adı altında 2 ayrı ödeme daha alındı. Sayıştay, belge için istenen ek ücretin kanuni iskân harcından oldukça yüksek olduğunu tespit etti. Bu paraları ödemeyen vatandaşlara ise iskân belgesi düzenlenmedi.

HİZMET YOK, TAHSİLAT VAR

Denetim raporunun en dikkat çekici tespitlerinden birisi, “toprak döküm tesviye ücreti” oldu. Avcılar Belediyesi, inşaat ruhsatına başvuran vatandaşlardan bu ad altında zorunlu ödeme aldı. Ancak Sayıştay incelemesinde belediyenin söz konusu kişilere kamyon temin etmediği, toprak taşıma, doldurma-boşaltma veya döküm yeri hizmeti sunmadığı belirlendi. Vatandaşların böyle bir hizmet talebi de bulunmazken, belediye ücret tahsil etmeyi sürdürdü. Belediye, yolu ve altyapısı bulunan mahallelerde evini yenilemek veya yeni bina yapmak isteyen vatandaşlardan da “yol katılım bedeli” adı altında para topladı.

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ESNAFTAN İKİNCİ KEZ PARA ALMIŞLAR

Hukuka aykırı tahsilat yalnızca konut sahipleriyle sınırlı değil. Avcılar'da iş yeri açmak isteyen esnaftan, kanunen ödemekle yükümlü olduğu iş yeri açma izni harcının yanında, ayrıca “ruhsat ücreti” tahsil edildi. İş yerinin niteliğine göre değişen bu bedel, herhangi bir ilave hizmet karşılığı olmamasına rağmen zorunlu tutuldu. Ödeme yapmayan esnafın ruhsat işlemleri tamamlanmadı.

BELEDİYENİN SAVUNMASI: KAMU YARARINA

Avcılar Belediyesi, ek ücretlerin kanunda harç konusu yapılmayan hizmetler karşılığında alındığını ve belediyeye gelir sağladığı için kamu yararı bulunduğunu savundu. Ancak Sayıştay, bir hizmetin kanunen harca tabi tutulmuş olması halinde, aynı hizmet için başka isimler altında zorunlu ücret alınamayacağını vurgulayıp, belediyenin bu savunmasını reddetti. Denetçiler, belediyeye gelir sağlanmasının hukuka aykırı işlemleri meşrulaştır-mayacağını belirtti.

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