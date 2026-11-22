Zirvede Ford Otosan var: Hisse başına net 2,61 TL

Haftanın ikinci yarısında ise hem ödeme tutarı hem de verimlilik açısından öne çıkan Ford Otosan ile ayın son ödemesini yapacak Desa Deri sahne alacak:

• Ford Otosan (FROTO) – 26 Kasım: Haftanın en yüksek kâr payı ödemesini ve temettü verimini sunan Ford Otosan, yatırımcılarına hisse başına net 2,61 TL (brüt 3,07 TL) ödeme yapacak. Şirketin temettü verimi yüzde 3,77 düzeyinde. Ödemenin, 24 Kasım’da düzenlenecek olağanüstü genel kurul onayının ardından hak kullanım takvimine girmesi bekleniyor.

• Desa Deri (DESA) – 30 Kasım: Kasım ayının kapanışını yapacak olan Desa Deri, hisse başına net 0,08 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimi yüzde 1,04 olarak belirlendi.