Gram altında '9 bin 500 TL' alarmı: Uzman isim yatırımcılar için yeni rotayı çizdi kritik tarihi işaret etti

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde kalan altın, yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım araçlarının başında gelmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların da etkisiyle 2026 yılında beklenilen performansı gösteremeyen ve "güvenli liman" algısı bile zaman zaman sorgulanmaya başlanan değerli metal, ABD'de Trump'ın ağır kaybıyla sonuçlanan ara seçimlerin ardından yukarı yönlü bir ivme yakalasa da yine ABD'den gelen enflasyon verileriyle geri çekilme yaşadı. Yaşanan bu dalgalanmaların ardından gözler yıl sonu kapanış rakamlarına ve 2027 beklentilerine çevrildi.