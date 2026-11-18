Son 13 ayın en düşük seviyelerine gerileyen ve gram bazında 6 bin 200 TL'nin altını gören altın piyasasını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, düşüşün arkasındaki jeopolitik ve ekonomik nedenleri sıraladı. Yıl başındaki 10 bin TL beklentisinin rafa kalktığını belirten Özman, 2027'nin ilk yarısı için 6 bin 500 - 7 bin TL aralığına işaret etti.
2025 yılında yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan ve 2026'nın şubat ayında ons altının 5 bin doları aşmasıyla gram bazında anlık 8 bin 100 TL seviyelerini gören altın piyasasında ibre tersine döndü.
Son 13 ayın en düşük seviyelerine inen altın fiyatlarındaki seyri İHA'ya değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
"ALTINI BASKILIYOR"
Yıl başında gündeme gelen 10 bin TL beklentilerinin küresel gelişmelerle rafa kalktığını ifade eden Başkan Salih Özman, gram altının 6 bin 200 TL'nin altına gerilemesinin temel nedenlerini şöyle özetledi:
Jeopolitik gerilim ve enerji krizi: ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerji piyasalarını tıkayarak küresel enflasyonu tetikledi.
Merkez bankalarının altın satışı: Artan enerji maliyetleri ve dış ticaret açıkları nedeniyle döviz ihtiyacı artan ülkelerin merkez bankaları, önce döviz rezervlerini kullandı, ardından altın satışına yöneldi.
Güçlü dolar ve yüksek faiz: Doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesi altının cazibesini azalttı.
"2026 KAZANÇTAN ÇOK MEVCUDU KORUMA YILI OLDU"
Yılın ortalarından itibaren yatırımcılara birikimlerini korumaya odaklanmaları yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Özman, 2026 yılının öngörülerin dışında seyrettiğini dile getirdi.
Yaşanan geri çekilmenin önceki tahmin hatalarından ziyade sonradan patlak veren jeopolitik krizlerden kaynaklandığını vurgulayan Özman, mevcut süreci piyasanın doğal bir düzeltme hareketi olarak yorumladı.
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