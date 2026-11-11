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Altında kısa vadeli baskı, uzun vadeli yükseliş beklentisi arttı

20:56, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Londra merkezli Standard Chartered Bankası, altın fiyatları için tahminlerini aşağı yönlü güncellerken uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Bankanın değerlendirmesinde ons altının yükselişini destekleyebilecek üç faktör öne çıkarken Fed’in faiz politikası, doların seyri ve merkez bankalarının altın alımları yakından izleniyor.

Londra merkezli Standard Chartered, ABD’de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından satış baskısıyla karşılaşan altın fiyatları için tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, ons altının geri çekilmeye rağmen 4.000 doların üzerinde kalmasını olumlu değerlendirirken kısa vadeli ekonomik risklere dikkat çekti.

Ons altında yeni fiyat hedefleri


Standard Chartered’ın güncel tahminleri, ons altın için üç aylık vadede 4.350 dolar, 12 aylık vadede ise 4.700 dolar seviyesinde bulunuyor. Banka, hedeflerini düşürmesine karşın altının uzun vadede yükseliş potansiyeli taşıdığı görüşünü sürdürüyor.


ABD’de enflasyonun seyri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve doların gücü, bu beklentinin gerçekleşmesi açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Fed için faiz artışı beklentisi


Standard Chartered, Fed’in aralık ayında ve 2027’nin ilk yarısında faiz artırabileceğini öngörüyor. Bankanın tahminine göre politika faizi 2027’de yüzde 4,25-4,50 aralığında zirve yapabilir; yılın ikinci yarısında ise faiz indirimleri başlayabilir.


Yüksek faizler, faiz getirisi sunan varlıkları yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Doların güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirebiliyor.

Altının yükselişini destekleyebilecek üç gelişme


Bankanın değerlendirmelerinde, altın fiyatlarını destekleyebilecek üç temel faktör öne çıkıyor:


Doların zayıflaması: Altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale gelmesi, talebi destekleyebilir.


Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi: Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam etmesi, uzun vadeli talebe katkı sağlayabilir.


Enflasyon ve faiz beklentilerinin değişmesi: Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısının hafiflemesi ve Fed’in para politikasında gevşemeye yönelmesi, altının yükselişini destekleyebilir.


Bu unsurlar olası destekleyici gelişmeler olarak değerlendirilirken doların güçlü kalması ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürebilir.

Petrol fiyatları neden takip ediliyor?


Standard Chartered’ın değerlendirmesinde, İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini artırdığı belirtiliyor. Enerji maliyetlerindeki artış, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine veya faiz artışlarına yönelmesine neden olabilecek bir unsur olarak ele alınıyor.


Altın açısından bu görünüm iki farklı etki taşıyor. Enflasyon endişeleri güvenli liman talebini destekleyebilirken faizlerin yüksek kalacağı beklentisi fiyatları baskılayabiliyor.

4.000 doların altında hangi seviye izlenecek?


Standard Chartered, ekim ayı sonunda yayımladığı önceki analizinde kısa vadeli düşüş risklerine dikkat çekmişti. Banka, ons altının 4.000 doların altına inmesi durumunda 3.886 dolar civarındaki destek bölgesinin izleneceğini belirtmişti.


Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği değerlendirilmişti. Böylece 4.000 dolar seviyesi, bankanın kısa vadeli görünümünde öne çıkan eşiklerden biri olmayı sürdürüyor.


Altın piyasasının önündeki gündem başlıkları arasında Fed’in aralık ayındaki faiz kararı, ABD enflasyon verileri, petrol fiyatları ve doların seyri bulunuyor. Bankanın 12 aylık 4.700 dolarlık hedefi ise uzun vadeli olumlu beklentisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Başlıklar :standard charteredfedfed faiz politikasıons altınaltın fiyatları
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Altında kısa vadeli baskı, uzun vadeli yükseliş beklentisi arttı

Londra merkezli Standard Chartered, ABD’de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından satış baskısıyla karşılaşan altın fiyatları için tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, ons altının geri çekilmeye rağmen 4.000 doların üzerinde kalmasını olumlu değerlendirirken kısa vadeli ekonomik risklere dikkat çekti.

Ons altında yeni fiyat hedefleri


Standard Chartered’ın güncel tahminleri, ons altın için üç aylık vadede 4.350 dolar, 12 aylık vadede ise 4.700 dolar seviyesinde bulunuyor. Banka, hedeflerini düşürmesine karşın altının uzun vadede yükseliş potansiyeli taşıdığı görüşünü sürdürüyor.


ABD’de enflasyonun seyri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve doların gücü, bu beklentinin gerçekleşmesi açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Fed için faiz artışı beklentisi


Standard Chartered, Fed’in aralık ayında ve 2027’nin ilk yarısında faiz artırabileceğini öngörüyor. Bankanın tahminine göre politika faizi 2027’de yüzde 4,25-4,50 aralığında zirve yapabilir; yılın ikinci yarısında ise faiz indirimleri başlayabilir.


Yüksek faizler, faiz getirisi sunan varlıkları yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Doların güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirebiliyor.

Altının yükselişini destekleyebilecek üç gelişme


Bankanın değerlendirmelerinde, altın fiyatlarını destekleyebilecek üç temel faktör öne çıkıyor:


Doların zayıflaması: Altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale gelmesi, talebi destekleyebilir.


Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi: Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam etmesi, uzun vadeli talebe katkı sağlayabilir.


Enflasyon ve faiz beklentilerinin değişmesi: Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısının hafiflemesi ve Fed’in para politikasında gevşemeye yönelmesi, altının yükselişini destekleyebilir.


Bu unsurlar olası destekleyici gelişmeler olarak değerlendirilirken doların güçlü kalması ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürebilir.

Petrol fiyatları neden takip ediliyor?


Standard Chartered’ın değerlendirmesinde, İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini artırdığı belirtiliyor. Enerji maliyetlerindeki artış, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine veya faiz artışlarına yönelmesine neden olabilecek bir unsur olarak ele alınıyor.


Altın açısından bu görünüm iki farklı etki taşıyor. Enflasyon endişeleri güvenli liman talebini destekleyebilirken faizlerin yüksek kalacağı beklentisi fiyatları baskılayabiliyor.

4.000 doların altında hangi seviye izlenecek?


Standard Chartered, ekim ayı sonunda yayımladığı önceki analizinde kısa vadeli düşüş risklerine dikkat çekmişti. Banka, ons altının 4.000 doların altına inmesi durumunda 3.886 dolar civarındaki destek bölgesinin izleneceğini belirtmişti.


Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği değerlendirilmişti. Böylece 4.000 dolar seviyesi, bankanın kısa vadeli görünümünde öne çıkan eşiklerden biri olmayı sürdürüyor.


Altın piyasasının önündeki gündem başlıkları arasında Fed’in aralık ayındaki faiz kararı, ABD enflasyon verileri, petrol fiyatları ve doların seyri bulunuyor. Bankanın 12 aylık 4.700 dolarlık hedefi ise uzun vadeli olumlu beklentisinin devam ettiğine işaret ediyor.

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