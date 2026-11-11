Dünyaca ünlü analistlerden altın fiyatları için kritik tahmin: Yükselişin başlaması için o seviyenin aşılması şart

Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar, altın yatırımcısını endişelendirmeye başladı. Ons altının uzun bir aradan sonra 4 bin dolar sınırının altına sarkmasıyla piyasalarda satış baskısı hız kazanırken, milyonlarca yatırımcının aklında tek bir soru var: Bu düşüş kalıcı mı? Dünyaca ünlü analistler, altının yeniden parlaması için aşılması gereken kritik seviyeleri ve piyasadaki düşüşün perde arkasındaki nedenleri tek tek açıkladı.