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Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı: İlk ara ödemeler cuma günü başlayacak

Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı: İlk ara ödemeler cuma günü başlayacak

13:26, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:44, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı: İlk ara ödemeler cuma günü başlayacak
Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8. kez toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, fon tasfiye süreçlerinde gelinen son durumu paylaştı. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar liralık tasfiye ödemesi gerçekleştirilirken, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Hukuki altyapısı 27 Ekim'de yürürlüğe giren kanunla güçlendirilen süreçte, benzer sorunların önüne geçecek yeni yasa teklifi hazırlıklarının da hızlandırıldığı bildirildi.

8'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

SPK'ca tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında adil ve şeffaf bir süreç yürütülmesi amacıyla hazırlanan 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 sayılı kararı ile usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İletişim Başkanlığı, sermaye piyasalarında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin yürütülen adli, idari ve mali süreçlere dair kapsamlı bilgileri paylaştı. 7596 sayılı Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SPK ve Fon Koordinasyon Kurulu koordinesinde yürütülen ödeme takviminde detaylar netleşti.

Hedef Portföy: 31 fonun 27’sinin tasfiyesi tamam

SPK kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 27'sinin işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Gruba ait kalan 4 fonun tasfiye çalışmaları ise devam ediyor.

TOPLAM BİLANÇO: 71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR LİRA İADE

Yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde, sürecin başlangıcından bu yana tasfiye aşasındaki fon sayısı 131'den 38'e geriledi. Toplamda 71 bin 899 hak sahibi hesaba 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.

CUMA GÜNÜ İLK ARA ÖDEMELER BAŞLIYOR

TMSF nezdindeki hesaplara iadelerin sürdüğü, MASAK'ın şüpheli işlemler ve gerçek faydalanıcılar hakkında yurt dışı bağlantılı incelemelerini titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlayacağı belirtilirken, benzer durumların yaşanmaması adına hazırlanan yeni Kanun Teklif taslağının TBMM'ye sunulacağı açıklandı.


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Başlıklar :fon koordinasyon kurulucevdet yılmazfon tasfiyesi
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