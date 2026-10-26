Ertan Aydın fon soruşturmasında tutuklandı
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski AK Parti milletvekili ve araştırma-kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklandı. Hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Ankara’da yeniden gözaltına alınan Aydın, İstanbul’a getirilerek çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Yeniden gözaltına alınıp tutuklandı
Soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Ankara'da gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Aydın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.