Ertan Aydın fon soruşturmasında tutuklandı

Güllü cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Mahkeme tanık ifadesine neden inandı?

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu’nun duruşmadaki yeminli ifadesini, bu anlatımı destekleyen tanık beyanlarını ve kriminal inceleme raporunu birlikte değerlendirdi. Mahkeme, sanığın annesini kasten öldürdüğünün sabit olduğu sonucuna varırken, öldürme kararının ne zaman alındığının belirlenememesi nedeniyle tasarlama unsurunun oluşmadığına hükmetti. Kararda ayrıca sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasının gerekçeleri de açıklandı.