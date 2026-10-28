Fon mağdurlarına 68 milyar lira ödendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin, "Emeklilerimize enflasyon ve gelecek artışın daha üstünde bir imkân sağlamayı esas alarak bu bütçemizi hazırladık" dedi. Çalışmanın yalnızca en düşük emekli aylığını kapsamadığını belirten Yılmaz, teknik çalışmaların bütçe görüşmelerinin ardından olgunlaştırılacağını söyledi.

Yılmaz, 93 fondaki 71 bin 899 hesaba 23 Ekim itibarıyla 68 milyar lira ödendiğini kaydetti. Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödemelerin cuma günü başlayacağını bildirdi. Yılmaz, 1 milyon liraya kadar yapılacak aram ödemeler için fonlarda 125 milyar liralık net yatırım tutarının kaldığını ve bu tutarla geri ödemelerin karşılanabileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, gönüllük esasına dayalı geri ödemelerden 11 milyar lira sağlandığını bildirdi.

Emekli maaşlarına refah payı geliyor

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için çalışma başlatıldı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maaş artışlarının yanı sıra emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşını alanlara ek ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor. Bu kapsamda emeklilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan ve çalışmayan emeklilerin durumlarının da ayrı ayrı incelenmesi planlanıyor. Seçenekler arasında öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara tamamlayıcı ödemeler yapılması bulunuyor. Refah payı veya ek ödeme uygulamasına gidilmesi halinde ödemelerin çeşitli kriterlere göre farklılaştırılabileceği belirtiliyor.

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