21 milyarlık yasa dışı bahis çarkı deşifre oldu
04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis sitelerine yönelik soruşturma başlattı.
Yapılan teknik dinleme ve takip çalışmaları neticesinde şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri işlettikleri, bu sitelerin altyapı yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini organize bir şekilde yürüttükleri tespit edildi. 79 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi, şüphelilerden 55'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 23 şirkette arama yapıldı ve bu şirketlere kayyum atandı. Şahıs ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu belirlendi.
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