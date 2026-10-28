Avrupa'daki Daltonlar hazır bekliyor

Rusya istihbaratının yönlendirmesiyle Polonya'daki Starlink terminaline saldırı düzenleyerek Avrupa’da dikkatleri üzerine toplayan Daltonlar çetesine dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen WhatsApp yazışmaların çetenin tetikçilerinin Avrupa’nın birçok ülkesinde eylem için talimat beklediğini ortaya koydu.

TETİKÇİLER İÇİN MESAJ GRUBU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 100 örgüt mensubu için gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre çete sosyal medya üzerinden örgüte kazandırdığı tetikçiler için WhatsApp grubu kurdu. “Kardeşler” adı verilen bu WhatsApp grubundan bu tetikçilere saldırı talimatı verildi. Mesaj grubundaki yazışmalar dikkat çekti. Söz konusu yazışmalarda, yapılacak saldırıdan “iş” diye söz edildiği görüldü.

DÜKKÂN YAKILACAK

Yazışmalardan birinde “İzmir ve Manisa’da iş var, yapabilecek var mı” diye sorulduğu, “Ne işi?” karşılığı üzerine “Dükkan yakılacak” cevabı verildiği görülüyor. Bir başka yazışmada örgüt yöneticilerinden biri, “İzmir’e gidecek sağlam kardeş var mı, varsa tanıdıklarınız, gruba çekebilirsiniz” diyor. Dikkat çeken diğer yazışmada, Hatay ve çevre illerde olan olup olmadığı soruluyor. “Acil iş var” denilen yazışmada “Ne işi?” sorusuna “Dükkân” cevabı veriliyor. “Kaç veriyorlar?” sorusu ise “6 bin dolar” diye yanıtlanıyor. Aynı şekilde Diyarbakır’da da iş olduğu, yakındakilerin acil yazması isteniyor. Yapılacak saldırı için tetikçi görevlendirilen bir yazışmaya, mesaj grubunda bulunan Avrupa’daki firari örgüt mensupları da dahil oldu. İzmir ve Manisa’da dükkân yakacak birini arayan örgüt yöneticisine, Avrupa’daki firarilerden birisi “Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika’da gençler icraata hazır” cevabını verdi. Söz konusu mesaj, Avrupa’daki Daltonlar’ın kanunsuz bir eylem için emir beklediğini gözler önüne serdi.

POLONYA’DAKİ SABOTAJ

Bu yazışma, 23 Eylül’de Polonya'nın Wola Krobowska köyünde bulunan Starlink terminal istasyonunda yaşanan kundaklamayı akıllara getirdi. Söz konusu istasyon, savaşta Ukrayna ordusunun saha içi iletişim ve internet altyapısını besleyen lojistik hatlardan biriydi. Polonya makamlarının talebi doğrultusunda, 12 Ekim’de Almanya'nın Nürtingen kentinde Türk vatandaşı Ümit E. ve Müslüm T. gözaltına alınıp tutuklandı. Her 2 şüphelinin de Daltonlar üyesi olduğu öğrenildi. Bu durum, Rus istihbaratının suç çetelerine para karşılığı taşeronluk yaptırdığı değerlendirmesine neden olurken, Daltonlar elebaşı Beratcan Gökdemir'in de Rusya'da bulunması, bu iddiayı güçlendiriyor.

18 yaşından küçük 36 çete üyesi de listede

Gözaltı listesinde adı bulunan 100 kişiden 89'u gözaltına alında. Gözaltındakilerin 36’sı 18 yaşından küçük çocuk. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Firari örgüt yöneticileri Mustafa Aktürk, Murat Küçükyavuz ve Bünyamin Yıkar'ın adresleri de arandı. Aktürk'ün babası Halil Aktürk gözaltına alınanlar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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