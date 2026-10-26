"Almanya’daki çeteleri Rusya kullanıyor" iddiası

Almanya’nın başkenti Berlin’de silahlı saldırılar artarken Alman güvenlik makamları, Türkiye kökenli çetelerden biri olan Daltonlar’ın Rus istihbaratı tarafından sabotaj amacıyla kullanıldığı kuşkusu üzerinde duruyor.

Welt am Sonntag gazetesinin dün yayınladığı özel dosyaya göre Berlin’de 2026’nın ilk yarısında silahların kullanıldığı 585 olay kaydedildi. Bunların 324’ü silahla tehdit, 261’i ateş açma. Silahlı olaylardan etkilenenlerin sayısı ise bir yıl içerisinde 56’dan 118’e çıktı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

MERKEZDE DALTONLAR VAR

Soruşturmanın odağında ise Daltonlar’ın lideri olarak anılan Rusya’da bulunan Beratcan Gökdemir var. Gökdemir 2024 yılında Rusya’da gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. Alman güvenlik makamları, Gökdemir’in Rus makamlarının elinde olmasının örgütün Moskova ile olası bağlantıları açısından kritik olabileceğini değerlendiriyor. Soruşturmacılara göre Türkiye kökenli bazı çeteler de dahil olmak üzere suç ağları, para karşılığında tehdit, kundaklama ve silahlı saldırı gerçekleştiriyor. Avrupa güvenlik birimleri bu modele “hizmet karşılığı icra edilen suç” adını veriyor. Yabancı istihbarat servislerinin bu ağları sabotaj için kullanması, üzerinde durulan ihtimallerden biri.

POLONYA’DAKİ SABOTAJ

Gazete, Polonya’da 23 Eylül’de bir Starlink terminalinde çıkan şüpheli yangına dikkat çekiyor. Varşova’nın kuzeyinde bulunan Starlink iletişim istasyonu ikisi Almanya’da biri Polonya’da yaşayan üç Türk vatandaşı tarafından kundaklanmıştı. Starlink uydu iletişimi merkezi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne elektronik destek veren önemli bir merkezdi. Daltonlar ile Rusya arasında doğrudan bir iş birliği henüz kanıtlanmış değil ancak Alman güvenlik birimleri şüpheleri araştırıyor.

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