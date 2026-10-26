Güzelleşmenin bedeli sağlığınız olmasın!

Güzelleşmek uğruna yaptırılan botoks ve dolgu uygulamaları, yanlış ellerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İçeriği belirsiz ürünler, hatalı enjeksiyonlar ve yanlış doz uygulamaları kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, dolgu maddesinin damara verilmesi durumunda doku ve görme kaybının yanı sıra nadir de olsa hayati tehlike oluşabileceğine dikkat çekiyor.

GÖZ KAPAĞI DÜŞTÜ

Sena T., güzellik merkezi mağdurlarından yalnızca biri. İki yıl önce alnına botoks yaptıran Sena T.’nin işlem sonrasında göz kapağı düştü. İşlemi gerçekleştiren merkezin doktorlarla çalıştığını söylediğini ancak buna inanmadığını belirten Sena T., yaşadığı mağduriyetin giderilmediğini ifade etti. Uzun süre göz kapağının kendiliğinden düzelmesini beklediğini anlatan Sena T., “Daha ciddi bir probleme yol açmadığı için şükrediyorum” dedi.

AĞRIYLA UYANDI

Burun dolgusu yaptırdığı klinikte hediye olarak botoks uygulanan S.Y. de ertesi sabah sağ gözünü açamadı, şiddetli ağrı ve morlukla uyandı. İşlem öncesinde olası yan etkiler hakkında bilgilendirilmediğini vurgulayan S.Y., kliniğin kendisiyle ilgileneceğini belirtmesine rağmen kendisine dönülmediğini söyledi. Yaşadığı sorunlar nedeniyle artık çalışamayan S.Y., “Böyle olacağını bilsem işlemi yaptırmazdım” diye konuştu.

BU İŞLEMLER UZMANLIK İSTER

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Doktoru Rabia Yamak, botoks ve dolgunun tıbbi işlemler olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle uygulamaların uzmanlık ve anatomi bilgisi gerektirdiğini kaydeden Yamak, işlem yaptıracak kişilerin uygulamayı gerçekleştirecek hekimin yetkinliğini sorgulaması gerektiğini vurguladı. Yamak, kalıcı hasarların yanı sıra inme riski bile bulunduğunu ifade etti.

TAKİPÇİ SAYISI ÖLÇÜT DEĞİL

Sosyal medya takipçi sayısı, öncesi-sonrası fotoğrafları ve düşük fiyatların güvenilirlik ölçütü olmadığını ifade eden Yamak, şiddetli ağrı, ciltte beyazlaşma veya morarma gibi belirtilerin önemli olduğunu, ani görme kaybı, konuşma bozukluğu, nefes alma ya da yutma güçlüğü gibi durumlarda acil yardım alınması gerektiğini belirtti. Yamak, “İşlem sonrasında şüpheli belirti varsa ‘birkaç güne geçer’ diyerek beklemeyin” uyarısında bulundu.

Sonuçları ağır olur

Dermatoloji Uzmanı Rabia Yamak, yanlış uygulamaların sonuçlarını şöyle özetledi:

* Toksinin uygulama bölgesi dışındaki kasları etkilemesi sonucu yaygın kas güçsüzlüğü, yutma ve solunum güçlüğü gelişebilir. Ağır olgularda solunum yetmezliği yaşamı tehdit edebilir.

* Uygulamanın steril olmayan şartlarda yapılması, enfeksiyon ve apseye neden olabilir.

* Dolgu uygulamalarında damar tıkanıklığı gelişmesi halinde dokular oksijensiz kalabilir. Erken müdahale edilmezse doku ölümü yaşanır.

* Yanlış botoks uygulamasından sonra göz kapağı düşüklüğü, yanlış dolgu uygulamasından sonra nodüller görülebilir.

Yüzde 40’ı denetimi geçemedi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2026 yılında güzellik salonlarına yönelik 353 denetim gerçekleştirildi. Bu güzellik merkezlerinden yüzde 40’ı denetimi geçemedi. Denetim gerçekleştirilen merkezlerin 142’sinde uygunsuzluk tespit edildi, 211’inde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uygunsuzluk belirlenen 142 güzellik merkezine toplamda 19 milyon 593 bin TL idari para cezası uygulandı.

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