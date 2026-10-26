Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Güzelleşmenin bedeli sağlığınız olmasın!

Güzelleşmenin bedeli sağlığınız olmasın!

Saliha Engin
04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Güzelleşmenin bedeli sağlığınız olmasın!
Arşiv.

Merdiven altı botoks ve dolgular kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Göz kapağı düşmesi, şiddetli ağrı ve görme kaybı bunlardan birkaçı. İstanbul’da 2026’da yapılan denetimlerde 353 güzellik merkezinin yüzde 40’ında uygunsuzluk tespit edildi.

Güzelleşmek uğruna yaptırılan botoks ve dolgu uygulamaları, yanlış ellerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İçeriği belirsiz ürünler, hatalı enjeksiyonlar ve yanlış doz uygulamaları kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, dolgu maddesinin damara verilmesi durumunda doku ve görme kaybının yanı sıra nadir de olsa hayati tehlike oluşabileceğine dikkat çekiyor.

GÖZ KAPAĞI DÜŞTÜ

Sena T., güzellik merkezi mağdurlarından yalnızca biri. İki yıl önce alnına botoks yaptıran Sena T.’nin işlem sonrasında göz kapağı düştü. İşlemi gerçekleştiren merkezin doktorlarla çalıştığını söylediğini ancak buna inanmadığını belirten Sena T., yaşadığı mağduriyetin giderilmediğini ifade etti. Uzun süre göz kapağının kendiliğinden düzelmesini beklediğini anlatan Sena T., “Daha ciddi bir probleme yol açmadığı için şükrediyorum” dedi.

AĞRIYLA UYANDI

Burun dolgusu yaptırdığı klinikte hediye olarak botoks uygulanan S.Y. de ertesi sabah sağ gözünü açamadı, şiddetli ağrı ve morlukla uyandı. İşlem öncesinde olası yan etkiler hakkında bilgilendirilmediğini vurgulayan S.Y., kliniğin kendisiyle ilgileneceğini belirtmesine rağmen kendisine dönülmediğini söyledi. Yaşadığı sorunlar nedeniyle artık çalışamayan S.Y., “Böyle olacağını bilsem işlemi yaptırmazdım” diye konuştu.

BU İŞLEMLER UZMANLIK İSTER

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Doktoru Rabia Yamak, botoks ve dolgunun tıbbi işlemler olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle uygulamaların uzmanlık ve anatomi bilgisi gerektirdiğini kaydeden Yamak, işlem yaptıracak kişilerin uygulamayı gerçekleştirecek hekimin yetkinliğini sorgulaması gerektiğini vurguladı. Yamak, kalıcı hasarların yanı sıra inme riski bile bulunduğunu ifade etti.

TAKİPÇİ SAYISI ÖLÇÜT DEĞİL

Sosyal medya takipçi sayısı, öncesi-sonrası fotoğrafları ve düşük fiyatların güvenilirlik ölçütü olmadığını ifade eden Yamak, şiddetli ağrı, ciltte beyazlaşma veya morarma gibi belirtilerin önemli olduğunu, ani görme kaybı, konuşma bozukluğu, nefes alma ya da yutma güçlüğü gibi durumlarda acil yardım alınması gerektiğini belirtti. Yamak, “İşlem sonrasında şüpheli belirti varsa ‘birkaç güne geçer’ diyerek beklemeyin” uyarısında bulundu.

Sonuçları ağır olur

Dermatoloji Uzmanı Rabia Yamak, yanlış uygulamaların sonuçlarını şöyle özetledi:

* Toksinin uygulama bölgesi dışındaki kasları etkilemesi sonucu yaygın kas güçsüzlüğü, yutma ve solunum güçlüğü gelişebilir. Ağır olgularda solunum yetmezliği yaşamı tehdit edebilir.

* Uygulamanın steril olmayan şartlarda yapılması, enfeksiyon ve apseye neden olabilir.

* Dolgu uygulamalarında damar tıkanıklığı gelişmesi halinde dokular oksijensiz kalabilir. Erken müdahale edilmezse doku ölümü yaşanır.

* Yanlış botoks uygulamasından sonra göz kapağı düşüklüğü, yanlış dolgu uygulamasından sonra nodüller görülebilir.

Yüzde 40’ı denetimi geçemedi

  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2026 yılında güzellik salonlarına yönelik 353 denetim gerçekleştirildi. Bu güzellik merkezlerinden yüzde 40’ı denetimi geçemedi. Denetim gerçekleştirilen merkezlerin 142’sinde uygunsuzluk tespit edildi, 211’inde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uygunsuzluk belirlenen 142 güzellik merkezine toplamda 19 milyon 593 bin TL idari para cezası uygulandı.


İlk kez bir insanda görülmüştü: DSÖ'den Fransa'daki ölüm sonrası 'Shamonda virüsü' açıklaması
Hayat
İlk kez bir insanda görülmüştü: DSÖ'den Fransa'daki ölüm sonrası 'Shamonda virüsü' açıklaması
Türkiye'de bir ilk: Muş’taki hasta 1400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Hayat
Türkiye'de bir ilk: Muş’taki hasta 1400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Günlük alışkanlıklar sinir sistemini zorluyor
Hayat
Günlük alışkanlıklar sinir sistemini zorluyor


Başlıklar :sağlıktoplumbotoks
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026