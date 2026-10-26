KPSS’de ‘Sumud’ sorusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı, Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Saat 10.15’te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınav, adaylara verilen 130 dakikalık sürenin ardından 12.25’te sona erdi. Sınav sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak.

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE SORULDU

Sınavın ardından yayımlanan temel soru kitapçığında, Gazze Şeridi’ne yönelik deniz ablukasını kırmak ve bölgede yaşanan soykırım ile kasıtlı yoksun bırakma politikasına uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2025’te oluşturulan deniz filosunun adı soruldu. Genel Kültür testi 56. soru olarak sorulan soru şöyle oldu: “Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasını yıkmak, yaşanan soykırıma ve kasıtlı yoksun bırakma politikasına karşı uluslararası alanda dikkat çekmek amacıyla küresel sivil toplum hareketiyle 2025 yılında oluşturulan deniz filosu aşağıdakilerden hangisidir?” Çoktan seçmeli soruda adaylara Şüheda, Fetih, Sumud, Nakba ve İntifada seçenekleri sunuldu. Doğru cevap C seçeneğindeki Sumud oldu.

KİMİ YETİŞTİ, KİMİ KAPIDA KALDI

Öte yandan sınav sabahı birçok kentte adaylar ve yakınları erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Son dakikaya kalan bazı adaylar sınava girmeyi başarırken, bazıları kapıların kapanması nedeniyle içeri alınmadı. İstanbul Avcılar’da aynı isimli ilkokul ve ortaokulu karıştıran adaylar, doğru binaya geçmeye çalışırken zamanla yarıştı. Ancak bazı adaylar diğer binaya ulaştıklarında sınav giriş süresi dolduğu için salona alınmadı.

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