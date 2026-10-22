Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, DNA onarımı üzerine yeni keşfini açıkladı

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'NOBEL ÖDÜLLÜ PROF. DR. AZİZ SANCAR, YENİ ARAŞTIRMASINI İLK KEZ AÇIKLADI'

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, 'Yaşamın Üç Aleminde İkili Kesilerle DNA Onarımı' (DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life) başlıklı akademik yılın ilk dersini verdi. Prof. Dr. Sancar, bu özel sunumunda, bilim dünyasında büyük yankı uyandıracak yeni araştırma sonuçlarını ilk kez Mersin Üniversitesi'nde kamuoyuyla paylaştı.

Canlıların 'Bakteriler', 'Ökaryotlar' ve 'Arkeler' (Archaea) olmak üzere üç ana alemde sınıflandırıldığını belirten Prof. Dr. Sancar, UV ışınlarının neden olduğu DNA hasarlarını onaran 'nükleotid eksizyon onarımı' mekanizmasının bakteriler ve ökaryotlarda iyi bilinmesine rağmen, 'Üçüncü Alem' olan arkelerde bugüne kadar gizemini koruduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sancar, Thermococcus kodakarensis adlı arke türü üzerinde yaptıkları yeni çalışmada, Arkelerin DNA hasarını nasıl onardığını keşfettiklerini açıkladı. Bakteri ve ökaryotlarda hasarın 5' ucundaki kesiğin daha uzak olduğunu, ancak Arkelerde 3' ucundaki kesiğin daha uzak olduğunu saptadıklarını belirten Sancar, bu durumun ikili kesi mekanizmasının yaşamın üç aleminde birbirinden bağımsız olarak evrimleştiğini gösterdiğini söyledi.

REKTÖR PROF. DR. EROL YAŞAR: 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMA HEDEFİYLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Üniversitenin yeni akademik yıla dair vizyonunu ve hedeflerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Üniversitemiz tarihi günlerinden birini yaşadı. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını değil, azmi, zekası ve vatan sevgisiyle tüm dünyaya Türk'ün adını altın harflerle kazıyan Nobel Ödüllü gururumuz, kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ağırlamanın eşsiz onur yaşadık" dedi.

Araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hayata geçirilen projelerin meyvelerini aldıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Son dönemde hayata geçirdiğimiz stratejik adımlarla uluslararası yayın oranımızı yüzde 75 seviyesinde artırdık. Tarihimizde ilk kez dünyanın en saygın üniversiteleri sıralamasında 'ilk 1000' içerisine girme başarısı gösterdik. Öğrencilerimiz, kütüphane ve laboratuvarlarımızda döktükleri alın teriyle sadece 2025 yılında 177 TÜBİTAK projesine imza atarak rekor kırdılar, ayrıca TEKNOFEST'te en çok derece alan 6. üniversite unvanını kurumumuza kazandırdılar. Bizler de gençlerimizin bu gayretini karşılıksız bırakmıyoruz. Onların nitelikli eğitim öğretim imkânına kavuşmaları için fiziksel koşullarımızı iyileştiriyor, sosyal ve kültürel imkanlarımızı artırıyoruz" diye konuştu.

"HER ALANDA ÜNİVERSİTEMİZİ KALKINDIRMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Üniversitenin fiziki yatırımlarından bahseden Rektör Prof. Dr. Yaşar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, bölgenin sağlık üssü olan Tıp Fakültesi Hastanemize 1 Milyar TL'yi aşan bir bütçeyle en ileri teknoloji görüntüleme ve ameliyathane cihazlarını kazandırdık. 178 ünit kapasiteli modern Diş Hekimliği Hastanemizi halkımızın hizmetine sunduk. Diğer yandan, Türkiye'nin en donanımlı simülasyon ve dalga havuzuna sahip, 650 Milyon TL değerindeki Denizcilik Fakültemizi geleceğin denizcilerini yetiştirmek üzere tamamladık. Eczacılık Fakültemizin yeni binasının temelini attık. İnşallah kısa bir süre içerisinde de İlahiyat Fakültemizin yeni binasının açılışını yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte hastanemizin ek binasının da temelini yıl bitmeden atacağız. Mersin Üniversitesi olarak tüm bu yatırımları hayata geçirirken 'Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs' ilkemizden de taviz vermedik. Dünya Bankası finansmanıyla kurduğumuz Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde bugün kendi temiz enerjisini üreten, doğa dostu bir kampüs modeli inşa ettik. Bu yatırımlarımız bizi dünyanın en yeşil 139'uncu, Türkiye'nin 13'üncü üniversitesi olma başarısına götürdü" şeklinde konuştu.

"PROF. DR. AZİZ SANCAR HOCAMIZDAN İLHAM ALARAK ÇOK ÇALIŞMANIZI İSTİYORUZ"

Yeni akademik yılın başlangıcında Prof. Dr. Aziz Sancar'ı dinleme şansına sahip öğrencilere seslenen Prof. Dr. Yaşar, "Yepyeni bir akademik dönemin kapılarını aralıyorsunuz. Ne şanslısınız ki bu heyecan dolu adımınızda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın iftihar ettiği Nobel ödüllü bilim insanı Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızı dinleme onuruna erişdiniz. Hocamızın hikayesi bize hayallerinden vazgeçmeden, tutkuyla, inançla ve sabırla çalışmanın sonunun mutlaka başarı olacağını gösteriyor. Sizlerin de kendisinden ilham alarak kendi başarı hikayenizi yazacağınıza inancım tam. Yeni akademik yılda sizlerden en büyük isteğim, kütüphanelerin, laboratuvarların kapısını aşındırmanız, soru sormaktan ve hata yapmaktan asla korkmamanız ve çok çalışmanızdır. Bizler de tüm imkânlarımızla ve hocalarımızla sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz" dedi.

MERSİN VALİSİ TOROS: 'HAYALLERİNİZ NE KADAR BÜYÜKSE EMEĞİNİZ DE O KADAR BÜYÜK OLUR'

Mersin Valisi Atilla Toros, ömrünü bilime adayan ve çığır açan çalışmalarıyla insanlığın ufkunu genişleten Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Mersin'de ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti. Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinden başlayıp 2015 yılındaki Nobel Kimya Ödülü'ne uzanan yolculuğunun, azmin, çalışma ahlakının ve memleket sevgisinin en güzel simgesi olduğunu vurgulayan Vali Toros, bu eşsiz başarı hikayesinin tüm gençlere rehberlik ettiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış dersini böylesine değerli bir bilim insanının vermesinin çok derin bir anlam taşıdığını belirten Vali Toros, salondaki gençlerin bu buluşmadan alacağı ilhamla geleceğin Nobel ödüllü bilim insanları arasına katılabileceğine inandığını söyledi. Gençlere Prof. Dr. Sancar'ın 'Bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum' sözünü hatırlatan Vali Toros, "Aziz Sancar hocamız hepimize büyük bir gerçeği hatırlattı. Bu toprakların mayasında ilim var, bu milletin tarihinde nice başarılar var. Bugün onun başarı hikayesi sizlere şunu söylüyor, hayalleriniz ne kadar büyükse, emeğiniz de o kadar büyük olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürürken en büyük gücümüz ve ümidimiz sizlersiniz. Bilginiz, emeğiniz ve cesaretinizle ülkemizin istikbaline sizler yön vereceksiniz" dedi.

'İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNE PROF. DR. AZİZ SANCAR'IN ADI VERİLDİ'

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ufuk açan bilimsel sunumunun ardından törende, üniversite senatosunun aldığı özel bir karar açıklandı. Bilimsel çalışmalarıyla insanlığa eşsiz katkılar sunan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını daima yaşatmak amacıyla, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 'İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin adı, 'Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi' olarak değiştirildi.

Programın sonunda, Mersin Valisi Atilla Toros ve Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar'a günün anısına hediye takdimi yapıldı. Prof. Dr. Sancar'a hediye edilen özel karakalem çalışması, üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Prof. Metin Şen ve Öğr. Gör. Serkan Günenç tarafından hazırlandı. Tören, protokol üyeleri, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla çekilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi.