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Kocaeli İzmit’te tarihi yapı restore ediliyor: 180 günde eğitim merkezi olacak

Kocaeli İzmit’te tarihi yapı restore ediliyor: 180 günde eğitim merkezi olacak

23:33, 18/10/2026, Pazar
IHA
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Kocaeli İzmit’te tarihi yapı restore ediliyor: 180 günde eğitim merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in Akçakoca Mahallesi’nde bulunan tarihi yapının restorasyon çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 180 günde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından yapı, engelli ve engelsiz bireylere yönelik eğitim ve kurs faaliyetlerinde kullanılacak.

Belediyenin mülkiyetindeki 249 metrekarelik parselde yer alan tarihi yapı, yaklaşık 60,3 metrekare oturum alanı ve 130 metrekare toplam kullanım alanına sahip. Taş temel üzerine iki katlı ahşap karkas sistemle bağdadi tekniğinde inşa edilen yapının özgün mimari karakterinin korunması hedefleniyor. Güney cephesi Körfez manzarasına bakan ve İzmit siluetine hakim konumda bulunan yapının bahçesinde, kot farkından kaynaklanan taş duvarlar da yer alıyor.


Belediyenin mülkiyetindeki 249 metrekarelik parselde yer alan tarihi yapı, yaklaşık 60,3 metrekare oturum alanı ve 130 metrekare toplam kullanım alanına sahip. Taş temel üzerine iki katlı ahşap karkas sistemle bağdadi tekniğinde inşa edilen yapının özgün mimari karakterinin korunması hedefleniyor. Güney cephesi Körfez manzarasına bakan ve İzmit siluetine hakim konumda bulunan yapının bahçesinde, kot farkından kaynaklanan taş duvarlar da yer alıyor.

Eğitim ve kurs faaliyetlerine ev sahipliği yapacak


Restorasyonun ardından eğitim merkezi olarak kullanılması planlanan yapının zemin katında bir derslik, bir oda, mutfak, engelli tuvaleti ve yaşam alanları bulunacak. Birinci katta ise iki derslik, kadın ve erkek tuvaletleri ile yaşam bölümü yer alacak.


Mekansal düzenlemeler, engelli ve engelsiz bireylerin gelişimini destekleyecek eğitim ve kurs faaliyetlerine uygun şekilde planlandı.

Eğitim ve kurs faaliyetlerine ev sahipliği yapacakRestorasyonun ardından eğitim merkezi olarak kullanılması planlanan yapının zemin katında bir derslik, bir oda, mutfak, engelli tuvaleti ve yaşam alanları bulunacak. Birinci katta ise iki derslik, kadın ve erkek tuvaletleri ile yaşam bölümü yer alacak.Mekansal düzenlemeler, engelli ve engelsiz bireylerin gelişimini destekleyecek eğitim ve kurs faaliyetlerine uygun şekilde planlandı.

Çalışmaların 180 günde tamamlanması hedefleniyor


Restorasyon kapsamında çatısı sökülen yapının iç bölümlerindeki sıvalar kaldırıldı. Tarihi yapının zarar görmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla metal profillerle destekleme çalışması yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen restorasyonun yaklaşık 180 günde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların ardından tarihi yapının, özgün mimari özellikleri korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılması planlanıyor.

Çalışmaların 180 günde tamamlanması hedefleniyorRestorasyon kapsamında çatısı sökülen yapının iç bölümlerindeki sıvalar kaldırıldı. Tarihi yapının zarar görmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla metal profillerle destekleme çalışması yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen restorasyonun yaklaşık 180 günde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların ardından tarihi yapının, özgün mimari özellikleri korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılması planlanıyor.
Başlıklar :Kocaeli Büyükşehir BelediyesiİzmitAkçakocaEğitimRestorasyon
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