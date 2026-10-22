20 Bin öğrenci için tarih yolculuğunda ikinci dönem: İmzalar atıldı

İstanbul’da gençlerin tarih bilincini ve demokrasi kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan “Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesi yeni dönemde de devam ediyor. Projenin ikinci dönemine ilişkin iş birliği protokolü, 22 Ekim 2026’da Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

İstanbul Valiliği himayesinde ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; İlim Yayma Vakfı, VakıfBank ve Yeşilay’ın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul’da öğrenim gören 20 bin lise öğrencisinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etmesi planlanıyor.

İmza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak katıldı.

Tarihi miras yerinde öğrenilecek

Proje, lise öğrencilerinin Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gelişmeleri tarihî mekânlar üzerinden tanımalarını, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmalarını ve demokrasi bilincini geliştirmelerini hedefliyor. Eğitim ve kültür gezileriyle desteklenen programda öğrenciler, tarih derslerinde edindikleri bilgileri müze ve sergi ziyaretleriyle pekiştirecek.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrencilerin tarihî ve kültürel mirası yerinde tanımasının önemine dikkat çekti. Program kapsamında müzelerin uzman rehberler eşliğinde gezileceğini belirten Yentür, ulaşım sürecinin de öğrenme faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Yentür, Yeşilay iş birliğiyle yolculuk sırasında eğitimler düzenleneceğini ve programın öğrencilere ücretsiz sunulacağını kaydetti.

Demokrasi ve özgürlük kavramları tarihî örneklerle ele alınacak

Programın temel başlıkları arasında özgürlük, millet iradesi ve toplumsal sorumluluk bulunuyor. Öğrencilerin, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarını yerinde inceleyerek bu kavramları tarihsel örnekler üzerinden değerlendirmeleri amaçlanıyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın toplumsal hafıza açısından taşıdığı öneme işaret etti. Erdoğan, öğrencilerin adayı ziyaret ederek burada eğitim almalarının geçmişte yaşanan olayların anlaşılması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Üç müze Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor

Eski adı Yassıada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bünyesindeki üç müzeyle Türkiye’nin demokrasi tarihini ziyaretçilere aktarıyor.

Yargılamaların yapıldığı salonda yer alan 27 Mayıs Müzesi, darbe sürecini ve adada yaşananları ele alıyor. Adnan Menderes Müzesi, Menderes’in yaşamına, başbakanlık dönemine ve yargılanma sürecine odaklanıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ise Osmanlı’nın son döneminden günümüze uzanan demokrasi mücadelesini kronolojik bir anlatımla sunuyor.

Müze ve sergilerdeki görsel materyaller, öğrencilerin tarihî olayları somut mekânlarla ilişkilendirmelerine ve öğrendiklerini farklı kaynaklar üzerinden değerlendirmelerine imkân sağlıyor.

20 bin öğrenci için yeni dönem başladı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, imzalanan protokolle 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 bin öğrencinin daha adayı ziyaret edeceğini belirtti. Albayrak, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Türkiye’nin tarihî hafızasını genç kuşaklara aktaran önemli bir mekân olduğunu vurgulayarak öğrencilerin görerek, dinleyerek ve düşünerek öğrenebilecekleri imkânların artırılması gerektiğini ifade etti.

26 Ekim 2026’da başlayacak ve 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek programla, İstanbul’daki lise öğrencilerinin Türkiye’nin yakın tarihini yerinde tanımaları ve demokrasi bilincini güçlendirmeleri hedefleniyor.