Anasayfa
Gündem
Eğitim
20 Bin öğrenci için tarih yolculuğunda ikinci dönem: İmzalar atıldı

20 Bin öğrenci için tarih yolculuğunda ikinci dönem: İmzalar atıldı

Ümmügülsüm Durmuş
16:51, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:58, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
20 Bin öğrenci için tarih yolculuğunda ikinci dönem: İmzalar atıldı
20 bin liseli tarihle buluşuyor

“Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesinin ikinci dönemi için iş birliği protokolü imzalandı. 26 Ekim 2026 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje kapsamında 20 bin lise öğrencisi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ederek Türkiye’nin yakın tarihini yerinde öğrenme fırsatı bulacak.

İstanbul’da gençlerin tarih bilincini ve demokrasi kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan “Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesi yeni dönemde de devam ediyor. Projenin ikinci dönemine ilişkin iş birliği protokolü, 22 Ekim 2026’da Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

İstanbul Valiliği himayesinde ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; İlim Yayma Vakfı, VakıfBank ve Yeşilay’ın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul’da öğrenim gören 20 bin lise öğrencisinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etmesi planlanıyor.

İmza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak katıldı.

Tarihi miras yerinde öğrenilecek

Proje, lise öğrencilerinin Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gelişmeleri tarihî mekânlar üzerinden tanımalarını, geçmiş ile bugün arasında bağ kurmalarını ve demokrasi bilincini geliştirmelerini hedefliyor. Eğitim ve kültür gezileriyle desteklenen programda öğrenciler, tarih derslerinde edindikleri bilgileri müze ve sergi ziyaretleriyle pekiştirecek.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrencilerin tarihî ve kültürel mirası yerinde tanımasının önemine dikkat çekti. Program kapsamında müzelerin uzman rehberler eşliğinde gezileceğini belirten Yentür, ulaşım sürecinin de öğrenme faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Yentür, Yeşilay iş birliğiyle yolculuk sırasında eğitimler düzenleneceğini ve programın öğrencilere ücretsiz sunulacağını kaydetti.

Demokrasi ve özgürlük kavramları tarihî örneklerle ele alınacak

Programın temel başlıkları arasında özgürlük, millet iradesi ve toplumsal sorumluluk bulunuyor. Öğrencilerin, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarını yerinde inceleyerek bu kavramları tarihsel örnekler üzerinden değerlendirmeleri amaçlanıyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın toplumsal hafıza açısından taşıdığı öneme işaret etti. Erdoğan, öğrencilerin adayı ziyaret ederek burada eğitim almalarının geçmişte yaşanan olayların anlaşılması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Üç müze Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor

Eski adı Yassıada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bünyesindeki üç müzeyle Türkiye’nin demokrasi tarihini ziyaretçilere aktarıyor.

Yargılamaların yapıldığı salonda yer alan 27 Mayıs Müzesi, darbe sürecini ve adada yaşananları ele alıyor. Adnan Menderes Müzesi, Menderes’in yaşamına, başbakanlık dönemine ve yargılanma sürecine odaklanıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ise Osmanlı’nın son döneminden günümüze uzanan demokrasi mücadelesini kronolojik bir anlatımla sunuyor.

Müze ve sergilerdeki görsel materyaller, öğrencilerin tarihî olayları somut mekânlarla ilişkilendirmelerine ve öğrendiklerini farklı kaynaklar üzerinden değerlendirmelerine imkân sağlıyor.

20 bin öğrenci için yeni dönem başladı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, imzalanan protokolle 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 bin öğrencinin daha adayı ziyaret edeceğini belirtti. Albayrak, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Türkiye’nin tarihî hafızasını genç kuşaklara aktaran önemli bir mekân olduğunu vurgulayarak öğrencilerin görerek, dinleyerek ve düşünerek öğrenebilecekleri imkânların artırılması gerektiğini ifade etti.

26 Ekim 2026’da başlayacak ve 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek programla, İstanbul’daki lise öğrencilerinin Türkiye’nin yakın tarihini yerinde tanımaları ve demokrasi bilincini güçlendirmeleri hedefleniyor.

Başlıklar :AdaDemokrasi AdasıTarih
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026